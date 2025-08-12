Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida do Flamengo esgota ingressos para jogo contra o Inter

Rubro-Negro espera, assim, mais de 65 mil pessoas no Maracanã para partida válida pela ida das oitavas da Libertadores
A torcida do Flamengo esgotou nesta terça-feira (12/8) os ingressos para o jogo desta quarta (13/8) contra o Inter, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, mais de 67 mil torcedores devem comparecer ao Maracanã para a abertura do mata-mata da principal competição do continente.

A informação é do repórter Renan Moura, da “Rádio Globo”. Os ingressos, aliás, já estavam disponíveis desde 7 de julho, com preços que foram de R$ 35 até R$ 200 em setores “comuns”. Já para o Maracanã Mais (espécie de camarote), os preços variaram entre R$206,25 e R$600,00.

LEIA MAIS: Bruno Henrique, do Flamengo, pode virar réu por estelionato

Assim, a partida contra o Colorado será mais uma com casa cheia. Afinal, a torcida do Flamengo colocou mais de 60 mil pagantes no duelo contra o Mirassol, no último sábado (9/8). 60.331 pessoas pagaram ingresso para acompanhar à vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro, que, com o resultado, garantiu o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão.

Tal jogo contou com a quarta maior renda da atual edição do torneio: R$ 4,289 milhões. As outras três maiores rendas também foram em jogos do Mais Querido no Maracanã: contra São Paulo (2 a 0), Corinthians (4 a 0) e Fluminense (1 a 0).

Flamengo e Inter se enfrentam nesta quarta a partir das 21h30 (de Brasília). A volta, por sua vez, ocorre na outra quarta (20/8), no Beira-Rio, também às 21h30. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre Cerro Porteño (PAR) e Estudiantes (ARG) nas quartas de final.

