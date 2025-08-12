Tetracampeão de F1, Vettel posa de Flamengo em chegada ao Rio Innovation Week

Tetracampeão de F1, Vettel posa de Flamengo em chegada ao Rio Innovation WeekO ex-piloto alemão participa como um dos convidados especiais desta edição do evento, que seguirá até sexta-feira (15) na capital carioca
Sebastian Vettel compareceu à abertura do Rio Innovation Week em um dos estilos mais tradicionais do carioca: camisa do Flamengo. Após desembarcar no Rio para o evento, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 recebeu de presente uma camisa rubro-negra autografada por Zico e posou para fotos com o uniforme.
Com o Manto apoiado nos ombros, o alemão posou para fotos antes mesmo de iniciar sua palestra no evento — por isso, a vinda ao Brasil. Isso porque o presente foi entregue ao astro ainda durante a reunião de encontro entre organizadores e convidados do RIW25.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O ex-piloto participa como um dos palestrantes do evento, com início nesta terça-feira (12) e duração até sexta-feira (15), no Píer Mauá. Sua apresentação integra uma programação que envolve tecnologia, inovação e temas socioambientais. Desde o fim da carreira nas pistas, Vettel passou a se engajar em causas ligadas à preservação ambiental, o que inclui visitas à Amazônia e a comunidades indígenas no Mato Grosso.
Vettel posa de Flamengo
Sebastian Vettel, durante o jantar de abertura da #RIW25 ontem à noite, recebeu uma camiseta do Flamengo autografada pelo Zico, ídolo do clube! pic.twitter.com/lxCKMvRDi5
— Portal Sebastian VettelDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags