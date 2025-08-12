Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tetracampeão de F1, Vettel posa de Flamengo em chegada ao Rio Innovation Week

O ex-piloto alemão participa como um dos convidados especiais desta edição do evento, que seguirá até sexta-feira (15) na capital carioca
Sebastian Vettel compareceu à abertura do Rio Innovation Week em um dos estilos mais tradicionais do carioca: camisa do Flamengo. Após desembarcar no Rio para o evento, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 recebeu de presente uma camisa rubro-negra autografada por Zico e posou para fotos com o uniforme.

Com o Manto apoiado nos ombros, o alemão posou para fotos antes mesmo de iniciar sua palestra no evento — por isso, a vinda ao Brasil. Isso porque o presente foi entregue ao astro ainda durante a reunião de encontro entre organizadores e convidados do RIW25.

O ex-piloto participa como um dos palestrantes do evento, com início nesta terça-feira (12) e duração até sexta-feira (15), no Píer Mauá. Sua apresentação integra uma programação que envolve tecnologia, inovação e temas socioambientais. Desde o fim da carreira nas pistas, Vettel passou a se engajar em causas ligadas à preservação ambiental, o que inclui visitas à Amazônia e a comunidades indígenas no Mato Grosso.

Vettel posa de Flamengo

