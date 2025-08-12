Tetracampeão de F1, Vettel posa de Flamengo em chegada ao Rio Innovation Week

O ex-piloto alemão participa como um dos convidados especiais desta edição do evento, que seguirá até sexta-feira (15) na capital carioca

Sebastian Vettel compareceu à abertura do Rio Innovation Week em um dos estilos mais tradicionais do carioca: camisa do Flamengo. Após desembarcar no Rio para o evento, o tetracampeão mundial de Fórmula 1 recebeu de presente uma camisa rubro-negra autografada por Zico e posou para fotos com o uniforme.

Com o Manto apoiado nos ombros, o alemão posou para fotos antes mesmo de iniciar sua palestra no evento — por isso, a vinda ao Brasil. Isso porque o presente foi entregue ao astro ainda durante a reunião de encontro entre organizadores e convidados do RIW25.