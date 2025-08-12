Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shakhtar Donetsk apresenta proposta por John Kennedy, do Fluminense

Clube ucraniano oferece cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) a atacante, que retornou recentemente do futebol mexicano
Depois de uma passagem, por empréstimo, pelo Pachuca, do México, John Kennedy retornou ao Fluminense e renovou seu contrato até o fim de 2027. No entanto, o Shakhtar Donetsk apresentou uma proposta ao autor do gol do título da Libertadores de 2023, que gira em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). A informação é do portal “ge”.

Desde que retornou ao clube, o atacante esteve em campo em três partidas, sendo uma delas como titular, entretanto ainda não conseguiu estufar a rede.

A passagem pelo futebol mexicano foi de pouco mais de seis meses. Vale lembrar que foi a segunda vez que o Tricolor decidiu emprestá-lo, visto que ele teve uma passagem pela Ferroviária, de Araraquara, em 2023, antes de brilhar no mata-mata do torneio continental.

Com a camisa do Pachuca, John Kennedy fez nove gols e uma assistência em 12 partidas, tendo grande destaque no início ao cair nas graças da equipe.

No entanto, o cenário se modificou com a mudança no comando técnico, quando o jogador caiu de rendimento e perdeu espaço. Tanto que não foi titular na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e pediu para retornar ao Fluminense.

