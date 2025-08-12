Shakhtar Donetsk apresenta proposta por John Kennedy, do Fluminense

Clube ucraniano oferece cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) a atacante, que retornou recentemente do futebol mexicano / Crédito: Jogada 10

Depois de uma passagem, por empréstimo, pelo Pachuca, do México, John Kennedy retornou ao Fluminense e renovou seu contrato até o fim de 2027. No entanto, o Shakhtar Donetsk apresentou uma proposta ao autor do gol do título da Libertadores de 2023, que gira em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões). A informação é do portal “ge”. Desde que retornou ao clube, o atacante esteve em campo em três partidas, sendo uma delas como titular, entretanto ainda não conseguiu estufar a rede.