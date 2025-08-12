Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo arranca empate com sabor de vitória na Libertadores

Atlético Nacional, na Colômbia, manda duas bolas na trave do São Paulo e vê seu craque perder dois pênaltis neste 0 a 0 pela ida das oitavas
A sorte está com o São Paulo na Libertadores. Na noite desta terça-feira, 12/8, no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, os são-paulinos seguraram o empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional. Este foi o jogo de ida pelas oitavas de final da competição. Pressionado e sem assustar no ataque, o time brasileiro viu o rival perder dois pênaltis, um em cada tempo, ambos cobrados pelo astro do time, Cardona. E perder as três melhores oportunidades, duas delas na trave. Um sufoco só.

Com este empate com sabor de vitória, o São Paulo vai decidir a vaga às quartas de final no Morumbi, na próxima terça-feira, 19/8. Quem vencer, avança.

São Paulo segura o empate

O primeiro grande momento quase terminou em gol do Nacional, aos 11 minutos. Após cruzamento na área, Marlos Moreno, o melhor em campo, finalizou, mas a bola bateu no braço de Ferraresi. Pênalti para os colombianos. No entanto, Cardona desperdiçou a cobrança ao chutar para fora, para alívio dos são-paulinos.

Apenas a partir dos 15 minutos o São Paulo começou a controlar mais a bola e se aproximar da área adversária, com os alas Cedric e Enzo Díaz mais acionados. A equipe criou boa chance com André Silva, que, após sobra de escanteio, tentou finalizar, mas mandou por cima do gol. Depois dos 25 minutos, equilíbrio, com o time da casa buscando mais o gol. Mas errando o arremate na hora final, como um chute de Marlos Moreno pela esquerda chutando na rede pelo lado de fora. Dessa forma, 0 a 0 ao fim do primeiro tempo.

Cardona perde o segundo pênalti

No segundo tempo, o Atlético Nacional voltou muito melhor, quase marcando aos seis, em chute de fora da área de Cardona que passou raspando. Aos oito, com Zapata, e em um lance incrível aos 11: um voleio de Marlos Moreno que foi na trave, e Ferraresi salvou. A pressão era total, e aos 14, Hinestroza aproveitou um erro de marcação de Enzo Díaz e Alisson, recebeu e chutou na trave. O São Paulo se livrava de uma boa.

Hernán Crespo colocou Lucas Moura e Rodriguinho, e o São Paulo até construiu um ataque de perigo com a dupla. Aos 22, de novo o Atlético Nacional no ataque: Morelos foi derrubado bobamente por Ferraresi. Segundo pênalti. Cardona cobrou mais uma vez. E perdeu. Desta vez, Rafael acertou o canto e espalmou. O astro do Atlético Nacional lamentava a segunda penalidade perdida no mesmo jogo.

O Atlético seguiu em cima, mas sem eficácia. Coube ao São Paulo segurar o empate em branco. Aos 49, uma confusão: Enzo Díaz entrou com força em Hinestroza, um carrinho que quase resultou em briga generalizada. Contudo, amarelo apenas para Morelos. Mas por reclamação.

Após o apito final, rolou confusão nas arquibancadas. Afinal, torcedores colombianos tentaram invadir a área da torcida são-paulina. Felizmente, o policiamento logo chegou.

ATLÉTICO NACIONAL 0X0 SÃO PAULO

Jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores
Data: 12/08/2025
Local: Atanásio Giradot, Medellín (COL)
Gols: –
ATLÉTICO NACIONAL: David Ospina; Román, Arias, Tesillo e Candido; Zapata (Uribe, 40’/2ºT) e Campuzano; Hinestroza, Edwin Cardona (Arce, 40’/2ºT) e Marlos Moreno (Bauza, 28’/2ºT); Morelos. Técnico: Javie Gandolfi
SÃO PAULO: Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio (Luan, 45’/2ºT), Alisson (Rodriguinho, 16′ 2ºT) e Bobadilla (Pablo Maia, 33’/2ºT); Luciano (Ferreirinha, 33’/2ºT) e André Silva (Lucas Moura, 16’/2ºT). TécnicoHernán Crespo.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)
VAR: Leodán González (URU)
Cartões amarelos: Román, Morelos (ATL); Ferraresi, Alisson (SAO)

