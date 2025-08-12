São Paulo arranca empate com sabor de vitória na Libertadores

Atlético Nacional, na Colômbia, manda duas bolas na trave do São Paulo e vê seu craque perder dois pênaltis neste 0 a 0 pela ida das oitavas

Com este empate com sabor de vitória, o São Paulo vai decidir a vaga às quartas de final no Morumbi, na próxima terça-feira, 19/8. Quem vencer, avança.

A sorte está com o São Paulo na Libertadores. Na noite desta terça-feira, 12/8, no Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, os são-paulinos seguraram o empate em 0 a 0 com o Atlético Nacional. Este foi o jogo de ida pelas oitavas de final da competição. Pressionado e sem assustar no ataque, o time brasileiro viu o rival perder dois pênaltis, um em cada tempo, ambos cobrados pelo astro do time, Cardona. E perder as três melhores oportunidades, duas delas na trave. Um sufoco só.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

São Paulo segura o empate

O primeiro grande momento quase terminou em gol do Nacional, aos 11 minutos. Após cruzamento na área, Marlos Moreno, o melhor em campo, finalizou, mas a bola bateu no braço de Ferraresi. Pênalti para os colombianos. No entanto, Cardona desperdiçou a cobrança ao chutar para fora, para alívio dos são-paulinos.

Apenas a partir dos 15 minutos o São Paulo começou a controlar mais a bola e se aproximar da área adversária, com os alas Cedric e Enzo Díaz mais acionados. A equipe criou boa chance com André Silva, que, após sobra de escanteio, tentou finalizar, mas mandou por cima do gol. Depois dos 25 minutos, equilíbrio, com o time da casa buscando mais o gol. Mas errando o arremate na hora final, como um chute de Marlos Moreno pela esquerda chutando na rede pelo lado de fora. Dessa forma, 0 a 0 ao fim do primeiro tempo.

Cardona perde o segundo pênalti

No segundo tempo, o Atlético Nacional voltou muito melhor, quase marcando aos seis, em chute de fora da área de Cardona que passou raspando. Aos oito, com Zapata, e em um lance incrível aos 11: um voleio de Marlos Moreno que foi na trave, e Ferraresi salvou. A pressão era total, e aos 14, Hinestroza aproveitou um erro de marcação de Enzo Díaz e Alisson, recebeu e chutou na trave. O São Paulo se livrava de uma boa.

Hernán Crespo colocou Lucas Moura e Rodriguinho, e o São Paulo até construiu um ataque de perigo com a dupla. Aos 22, de novo o Atlético Nacional no ataque: Morelos foi derrubado bobamente por Ferraresi. Segundo pênalti. Cardona cobrou mais uma vez. E perdeu. Desta vez, Rafael acertou o canto e espalmou. O astro do Atlético Nacional lamentava a segunda penalidade perdida no mesmo jogo.