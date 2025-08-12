Santos segue reformulando elenco e quer um novo zagueiro

Peixe segue atento às oportunidades e setor defensivo é a prioridade por causa de baixas e possível saída de Zé Ivaldo

Na atual janela, o clube já fechou com os laterais Igor Vinicius e Mayke, o volante Willian Arão e o atacante Gustavo Caballero. Ainda assim, a diretoria mantém a portas abertas para novas contratações, especialmente no setor defensivo.

O embalo de duas vitórias consecutivas no Brasileirão e o alívio momentâneo na luta contra o rebaixamento não mudaram a estratégia do Santos no mercado de transferências. O clube segue atento a oportunidades para concluir a reformulação do elenco visando a sequência da temporada

Afinal, o clube entende que precisa contratar um novo zagueiro para o restante da temporada. O futuro de Zé Ivaldo é incerto diante do interesse de clubes asiáticos, e o técnico Cleber Xavier perdeu os titulares João Basso e Luan Peres por lesão. Na vitória sobre o Cruzeiro, Gil e Luisão formaram a zaga, e o treinador precisou recorrer ao jovem João Ananias, do sub-20, para compor o banco.

Com esse cenário, a comissão técnica entende que a chegada de mais um zagueiro é necessária, embora não haja negociação avançada no momento.

Internamente, o elenco também pode passar por novas mudanças. A liberação de Diego Pituca para o futebol japonês faz parte da estratégia de renovação do perfil do grupo. Assim, a diretoria não descarta outras saídas, principalmente de medalhões.

O Santos tem até o dia 2 de setembro para registrar reforços nesta janela, mas a chegada de novos nomes depende de espaço no orçamento. Apesar da reformulação em curso, o clube enfrenta dificuldades para realizar grandes investimentos.