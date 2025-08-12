Ramon Menezes comenta vitórias da Seleção sub-20 sobre o Paraguai

Técnico celebra triunfos em amistosos preparatórios para o Mundial da categoria, no Chile; veja o que o comandante falou

O técnico Ramon Menezes aprovou as vitórias da Seleção sub-20 em amistosos contra o Paraguai, sendo o último deles realizado na última segunda-feira (11/8). Após o apito final desta segunda partida – triunfo por 2 a 1 -, no Centro de Alto Rendimento do Futebol Feminino, em Ypané, no Paraguai, o comandante se disse “satisfeito” com as atuações dos jovens da canarinho. Antes, na sexta (8/8), o Brasil já vencera por 2 a 0, no mesmo local.

Menezes, afinal, salientou a importância dos confrontos, que servem como preparação para o Mundial da categoria, a ocorrer em setembro deste ano, no Chile.

“Esses dois jogos foram muito importantes para nós, tenho certeza que para o Paraguai também. Foi uma ótima experiência para os atletas ter uma preparação com esse nível de enfrentamento”, afirmou o técnico da Seleção sub-20 na coletiva.

Apenas três jogadores da atual convocação estiveram com o grupo na conquista do Sul-Americano Sub-20, em fevereiro deste ano, na Venezuela, aliás. São eles os zagueiros Anthony e Arthur Dias e o lateral-esquerdo Leandrinho. Para Ramon, os jogos contra o Paraguai representaram, assim, uma boa oportunidade para aumentar o “leque” de opções da Seleção.