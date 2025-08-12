Rafael Tolói deixa portas abertas para o Atlético

Jogador está livre no mercado e ainda não definiu futuro / Crédito: Jogada 10

Livre no mercado após encerrar o contrato com a Atalanta, da Itália, Rafael Tolói ainda não definiu o futuro. Na mira de clubes brasileiros, o zagueiro teve o nome especulado no Atlético. Contudo, ele ainda não recebeu sondagens e não tem conversas em andamento, mas não descarta um retorno para o Brasil. “Ainda não fomos procurados por ninguém do Atlético. Mas se formos, será um prazer tratar um eventual interesse por se tratar de um gigante como o Galo, a cidade é boa e seria algo que poderia fazê-lo voltar”, disse uma fonte em contato com o portal “Fala Galo”