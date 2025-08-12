PSG x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

A grande final da Supercopa da Europa acontece nesta quarta-feira (13). PSG, vencedor da Champions, e Tottenham, campeão da Liga Europa, se enfrentam às 16h (de Brasília), no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália, na disputa por mais um título europeu, que será inédito para quem vencer o confronto. Além disso, é a primeira vez que ambas as equipes irão se enfrentar em jogos oficiais.

Como chega o PSG

O PSG chega embalado após conquistar o título inédito da Champions e vai em busca de mais um troféu importante para a sua galeria. Dessa maneira, o time francês vai disputar a Supercopa pela primeira vez e volta a campo após o vice do Mundial de Clubes, na derrota por 3 a 0 para o Chelsea.

Para o jogo desta quarta-feira, a grande ausência no PSG fica por conta de Donnarumma. O técnico Luis Enrique, inclusive, explicou durante entrevista coletiva na véspera da partida que ‘quer outro estilo de goleiro’. Assim, Chevalier, recém-contratado junto ao Lille, será a novidade no gol parisiense.

Além disso, João Neves vai cumprir dois jogos de suspensão após a expulsão na final do Mundial de Clubes ao puxar o cabelo do lateral Cucurella, do Chelsea. Dessa maneira, Zaire-Emery deve ser o titular nesta quarta-feira. Por fim, Mukiele, lesionado, completa a lista de desfalques do clube francês.