Palmeiras e Abel Ferreira fecham acordo com Al-Sadd e encerram disputa na Fifa

Clube catari cobrava multa milionária por suposto descumprimento de pré-contrato, mas caso foi resolvido sem pagamento / Crédito: Jogada 10

Palmeiras e o técnico Abel Ferreira chegaram a um acordo com o Al-Sadd, do Catar, encerrando uma disputa que corria na Fifa desde 2024. O clube catari alegava que o treinador português havia descumprido um pré-contrato para assumir a equipe e cobrava 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) de multa. O caso foi solucionado sem que nenhuma das partes tivesse que desembolsar valores. A negociação envolveu também a situação do atacante Giovani, que tem seus direitos econômicos divididos igualmente entre Palmeiras e Al-Sadd.

Originalmente, o contrato previa que o clube catari adquirisse mais 25% dos direitos do jogador caso determinadas metas esportivas fossem atingidas, o que renderia cerca de R$ 10 milhões ao Verdão. No entanto, o Al-Sadd vinha evitando utilizar o atleta para não acionar o gatilho. Assim, com a mediação da Fifa e o bom relacionamento entre as diretorias, ficou definido que a divisão continuará igual: 50% para cada clube. Assim, o impasse judicial envolvendo Abel Ferreira também está encerrado. Relembre o caso envolvendo Abel Ferreira Em 2024, o Al-Sadd levou a questão à "Player's Status Chamber" da Fifa, responsável por analisar disputas trabalhistas entre clubes e treinadores no cenário internacional. O time catari sustentava que Abel não honrou um pré-contrato firmado no início do ano anterior. A defesa do treinador, por outro lado, argumentava que o documento não passava de uma carta de intenções, sem força contratual definitiva, e chegou a entrar com pedido de indenização de mesmo valor contra o Al-Sadd.