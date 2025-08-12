Marlon Freitas: ‘Tinha 1% de chance de permanecer no Botafogo’

Documentário sobre o título da Libertadores de 2024 explora a proximidade do capitão com os funcionários do Mais Tradicional / Crédito: Jogada 10

Volante e capitão do Botafogo, Marlon Freitas é um dos protagonistas do documentário “Pulso”, lançado pela Conmebol, nesta terça-feira (12), sobre a conquista da Copa Libertadores de 2024 pelo Glorioso. No filme, emocionado, o jogador, ícone do título, faz uma revelação inédita. “Acho que eu tinha 1% de chance de permanecer no Botafogo. Acho que era 1% mesmo”, pontuou Freitas.

Um ano antes de liderar o Botafogo na conquista da Libertadores e do tricampeonato do Brasileirão, o volante foi um dos vilões na derrocada de 2023, ano em que o Mais Tradicional abriu 14 pontos de diferença para o segundo colocado no Brasileiro e terminou a competição na quinta colocação. Em 2024, Freitas começou o ano com a torcida pegando no seu pé. Ele, porém, soube dar a volta por cima. Hoje está na bandeira dos maiores ídolos da história do clube. No entanto, o documentário mostra um lado do jogador pouco conhecido entre os torcedores e quem acompanha a Estrela Solitária. Freitas é uma referência para os funcionários do Botafogo. O filme, então, explora esta proximidade .