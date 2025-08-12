Maravilha, Dadá! CRB faz valer mando, bate Athletic e respira na Série B

Meia entra na etapa final e precisa de um único toque na bola para assegurar triunfo por 1 a 0 do Galo, 10º colocado; Athletic se aproxima do Z4 / Crédito: Jogada 10

O CRB conseguiu dar um respiro na classificação da Série B do brasileiro. Na noite desta terça-feira (12), o time alagoano fez valer o mando ao derrotar por 1 a 0 o Athletic em Maceió, pela 21ª rodada. Dadá Belmonte, que tinha acabado de entrar no segundo tempo, precisou de apenas um toque na bola para anotar o gol solitário no Estádio Rei Pelé. Ao balançar a rede aos 14 minutos, o meia coroou a insistência dos anfitriões e mudou o cenário de um partida que estava bastante equilibrada. Bem posicionado, ele pegou rebote da trave após cabeceio de Giovanni para superar o goleiro Adriel. A jogada, aliás, começou em um erro na saída de bola da defesa adversária.