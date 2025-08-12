Luis Enrique comenta situação de Donnarumma: ‘Quero outro estilo de goleiro’

Técnico do PSG não relaciona goleiro para a final da Supercopa da Europa e intensifica rumores sobre a saída do italiano / Crédito: Jogada 10

Luis Enrique surpreendeu ao explicar por que Gianluigi Donnarumma não estará em campo nesta quarta-feira (13), contra o Tottenham, pela Supercopa da Europa. O goleiro italiano ficou fora da lista de relacionados do PSG e pode deixar o clube. “Foi uma decisão minha, e assumo total responsabilidade. Quero um estilo diferente de goleiro. O Gigio (Donnarumma) é, sem dúvida, um dos melhores do mundo e uma pessoa ainda melhor. Mas a carreira de um jogador de alto nível é assim. Sou 100% responsável por essa decisão difícil. Se fosse fácil, qualquer um tomaria”, afirmou Luis Enrique.