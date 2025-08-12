Jorginho, do Flamengo, projeta estreia pessoal na Libertadores

Ítalo-brasileiro, que já atuou por Champions e até Eurocopa, ainda não disputou jogos pela principal competição do continente

O experiente volante do Flamengo, Jorginho, falou sobre a expectativa de enfrentar o Inter, nesta quarta-feira (13/8), pela Libertadores. O jogo, aliás, marca uma estreia pessoal para o ítalo-brasileiro. Afinal, será sua primeira partida pela competição continental.

Assim, ao canal do Fla no YouTube, em entrevista divulgada nesta terça-feira (12/8), véspera do confronto, ele revelou o que esperar do duelo.

“A expectativa é grande e a vontade mais ainda. Estamos preparando muito bem para este jogo, que é um jogo fundamental, muito importante, mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição, que eu assisti tanto quando eu era pequeno, é muito grande”, analisou.

Jorginho, então, celebrou o fato de a torcida ter esgotado os ingressos para o jogo em questão. Ele seguiu, revelando motivação para a partida contra o Inter.