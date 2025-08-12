Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorginho, do Flamengo, projeta estreia pessoal na Libertadores

Ítalo-brasileiro, que já atuou por Champions e até Eurocopa, ainda não disputou jogos pela principal competição do continente
O experiente volante do Flamengo, Jorginho, falou sobre a expectativa de enfrentar o Inter, nesta quarta-feira (13/8), pela Libertadores. O jogo, aliás, marca uma estreia pessoal para o ítalo-brasileiro. Afinal, será sua primeira partida pela competição continental.

Assim, ao canal do Fla no YouTube, em entrevista divulgada nesta terça-feira (12/8), véspera do confronto, ele revelou o que esperar do duelo.

“A expectativa é grande e a vontade mais ainda. Estamos preparando muito bem para este jogo, que é um jogo fundamental, muito importante, mas a vontade da minha estreia pessoal nessa competição, que eu assisti tanto quando eu era pequeno, é muito grande”, analisou.

Jorginho, então, celebrou o fato de a torcida ter esgotado os ingressos para o jogo em questão. Ele seguiu, revelando motivação para a partida contra o Inter.

“Com certeza a nação vai estar com nós, e a gente está muito motivado, muito feliz, ao saber que os ingressos estão esgotados. Com certeza vai ser uma grande festa, vai ser um grande espetáculo, e a gente vai fazer, com certeza, de tudo para sair com essa vitória, que é tão importante para todos nós”, finalizou.

Aos 33 anos, Jorginho já disputou (e venceu) inúmeras competições na carreira. Com passagens por Napoli (ITA), Chelsea e Arsenal (ambos da Inglaterra), o craque tem oito disputas de Champions League no currículo. Ele venceu o torneio pelos Blues, em 2021. Já pela seleção da Itália, o volante participou da Eurocopa (um título), Liga das Nações e Finalíssima Internacional de Seleções.

