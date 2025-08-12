Internacional deve ter duas mudanças e quatro manutenções contra o Flamengo

Aguirre e Vitão podem voltar ao time tuitular. Atuações de Alan Rodríguez, Tabata e Juninho agradaram / Crédito: Jogada 10

O Internacional encerra nesta terça-feira (12) a preparação para enfrentar o Flamengo, no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. Em atividade no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado pretende fazer duas modificações com relação ao time que venceu o Bragantino: a volta de Brian Aguirre e Vitão no sistema defensivo. Alan Rodríguez, Tabata, Juninho e Ricardo Mathias agradaram ao treinador e devem ser mantidos. O zagueiro Vitão cumpriu dois jogos de suspensão impostos pelo STJD aplicou ao criticar publicamente a arbitragem na derrota do Colorado para o Corinthians no Brasileirão. Ele concluiu a sanção no triunfo sobre o Bragantino e o mais provável é que o camisa 4 fique com a vaga de Clayton Sampaio.

Roger priorizou o embate contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores e decidiu poupar algumas peças contra o Bragantino, como Brian Aguirre. Desta forma, o argentino provavelmente retorne para a lateral direita, na vaga de Alan Benítez. Trio deve ser mantido entre os titulares Além disso, o zagueiro Juninho, os meio-campistas Alan Rodríguez e Bruno Tabata substituíram Mercado, Richard e Carbonero, respectivamente. Suas performances agradaram ao comandante e provavelmente permanecerão no time. A aposta em Ricardo Mathias também surtiu efeito e a tendência é de que o jovem centroavante ganhe sequência entre os 11 iniciais. Assim, o provável time titular para enfrentar o Flamengo deve ser: Rochet; Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.