Grêmio fará reuniões para alinhar rota para sequência da temporada

Mano quer receber análises da diretoria do momento que o Imortal passa, além das percepções dos jogadores sobre o trabalho
O Grêmio não se propõe a estender o momento negativo que passa e, por isso, encontros estão marcados para ocorrer nesta terça-feira (12). Após o descanso ao elenco na última segunda-feira (11), a programação conta com reuniões na tentativa de solucionar as falhas no desempenho e promover ajustes no destino do Imortal na temporada. A principal conversa será entre a diretoria e o técnico Mano Menezes, além da comissão com os jogadores.

O desejo do comandante é entender da direção quais são suas análises da atual fase do Tricolor gaúcho. Depois da frustrante derrota para o Sport, lanterna o Campeonato Brasileiro, o treinador abordou o seu trabalho, ressaltou que o time necessita dar uma resposta rapidamente. Caso contrário, o seu entendimento será que não conseguirá extrair mais do grupo.

Assim, em um primeiro momento, o vice de futebol, Alexandre Rossato, foi o porta-voz da diretoria na ocasião e assegurou a continuidade de Mano no cargo. Um dia depois, o presidente Alberto Guerra esteve presente no Rio de Janeiro em evento da CBF sobre Fair Play Financeiro e que, a princípio, o intuito é por seguir com o treinador.

O mandatário retornou a Porto Alegre e vai ao CT Luiz Carvalho para tentar entender, ouvir do comandante, do departamento de futebol e do elenco as justificativas. Principalmente quais seriam as razões para o intenso declínio de performance desde o período de preparação na pausa do Mundial de Clubes.

Frustração no Grêmio com retorno de mau momento

A promessa do próprio Mano e a expectativa que se criou eram que o desempenho do Grêmio melhoraria, porém isso não ocorreu. A partir da pausa do Mundial de Clubes, são nove partidas, duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Mesmo com a pressão externa e até uma exigência pela demissão da atual comissão técnica depois do revés para o Sport, o pensamento da diretoria é diferente. Afinal, o entendimento é que a atual equipe que comanda o time tem capacidade de reverter o cenário adverso.

Outro movimento visto como fundamental é que os atletas exponham suas percepções sobre o trabalho de Mano. No caso, quais seriam os ajustes essenciais e até mesmo as mudanças na rotina de treinos com o intuito de aprimorar a performance e também os resultados.

Em seguida, terá início a preparação para o embate contra o Atlético, pela 20ª rodada do Brasileirão, no próximo domingo. Braithwaite continua com dores no pé direito e recebeu o terceiro cartão amarelo intencionalmente. Isso porque seu plano era não atuar e ter um período maior para se recuperar. Deste modo, Carlos Vinícius provavelmente terá a primeira chance como titular.

