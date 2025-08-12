Grêmio fará reuniões para alinhar rota para sequência da temporada

Mano quer receber análises da diretoria do momento que o Imortal passa, além das percepções dos jogadores sobre o trabalho / Crédito: Jogada 10

O Grêmio não se propõe a estender o momento negativo que passa e, por isso, encontros estão marcados para ocorrer nesta terça-feira (12). Após o descanso ao elenco na última segunda-feira (11), a programação conta com reuniões na tentativa de solucionar as falhas no desempenho e promover ajustes no destino do Imortal na temporada. A principal conversa será entre a diretoria e o técnico Mano Menezes, além da comissão com os jogadores. O desejo do comandante é entender da direção quais são suas análises da atual fase do Tricolor gaúcho. Depois da frustrante derrota para o Sport, lanterna o Campeonato Brasileiro, o treinador abordou o seu trabalho, ressaltou que o time necessita dar uma resposta rapidamente. Caso contrário, o seu entendimento será que não conseguirá extrair mais do grupo.

Assim, em um primeiro momento, o vice de futebol, Alexandre Rossato, foi o porta-voz da diretoria na ocasião e assegurou a continuidade de Mano no cargo. Um dia depois, o presidente Alberto Guerra esteve presente no Rio de Janeiro em evento da CBF sobre Fair Play Financeiro e que, a princípio, o intuito é por seguir com o treinador. O mandatário retornou a Porto Alegre e vai ao CT Luiz Carvalho para tentar entender, ouvir do comandante, do departamento de futebol e do elenco as justificativas. Principalmente quais seriam as razões para o intenso declínio de performance desde o período de preparação na pausa do Mundial de Clubes. Frustração no Grêmio com retorno de mau momento A promessa do próprio Mano e a expectativa que se criou eram que o desempenho do Grêmio melhoraria, porém isso não ocorreu. A partir da pausa do Mundial de Clubes, são nove partidas, duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.