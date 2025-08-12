Fulham oferece R$ 233 milhões por Kevin, ex-atacante do Palmeiras

Diretoria do Verdão tem 10% da venda do atacante, atualmente no Shakhtar Donetsk, além de 2% no mecanismo de solidariedade da Fifa

O mercado de negociações segue aquecido na Europa. O Fulham, da Inglaterra, apresentou uma proposta de 37 milhões de euros (R$ 233,2 milhões na cotação atual) para contratar o atacante Kevin, ex-Palmeiras, que hoje joga no Shakhtar Donetsk.

O Palmeiras ainda detém parte dos direitos do atleta. Por isso, a diretoria pode receber até 4,4 milhões de euros (R$ 27,7 milhões). O clube vendeu Kevin no ano passado por 12 milhões de euros fixos (R$ 64,4 milhões) e mais 3 milhões de euros em bônus (R$ 16,1 milhões). Do valor fixo, o Verdão recebeu 8,2 milhões de euros (R$ 44 milhões), enquanto o restante ficou com o Desportivo Brasil.