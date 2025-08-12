Fotógrafo tromba com Neymar e acaba expulso do jogo Cruzeiro x Santos

Fato sem nehuma gravidade ocorreu antes do jogo e organizadores da partida no Mineirão retiram o profissional do gramado. Entenda o caso

O fotógrafo Yuri Laurindo, tentando registrar a cena, acabou trombando com Neymar. O astro até pediu desculpas ao fotógrafo por não tê-lo visto. Mas os organizadores da partida não gostaram nem um pouco. Expulsaram o fotógrafo, levando Laurindo até a saída do gramado, pois o profissional estava em um local para o qual não tinha autorização.

Uma cena inusitada viralizou nesta segunda-feira, envolvendo Neymar e um fotógrafo, pouco antes da bola rolar entre Cruzeiro e Santos. No jogo deste domingo, 10/8, no Mineirão, Neymar foi até o banco do Cruzeiro dar um abraço no amigo e provável futuro cunhado, Gabigol.

Laurindo, nesta segunda-feira, postou em suas redes sociais que, por medo de retaliações, não queria falar sobre o assunto. Mas lamentou o tratamento que os organizadores do Mineirão tiveram com ele.

“A fotografia esportiva é minha profissão — e é a única. Ela é literalmente minha única fonte de renda. Eu tenho um currículo longo e já estive em mais de 10 países. Já passei por vários protocolos de jogo diferentes. Não sou um moleque que estava em campo pra brincar. Só queria fazer meu trabalho. Não sei o motivo de ter sido tratado da forma que fui”, disse o fotografo, que nesta terça terá uma reunião com membros da CBF e federação mineira para relatar o ocorrido.

