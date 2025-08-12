Fluminense anuncia a contratação de Santiago Moreno, ex-Portland Timbers-EUA

Colombiano, de 25 anos, assina contrato por quatro anos com o Tricolor, até o fim de 2029, e chega para reforçar o sistema ofensivo / Crédito: Jogada 10

O Fluminense anunciou, nesta terça-feira (12), a contratação do atacante colombiano Santiago Moreno. Assim, o jogador, de 25 anos, realizou exames e assinou contrato por quatro anos com o Tricolor, até o fim de 2029. Ele defendia as cores do Portland Timbers, dos Estados Unidos. Nascido em Cali, o atleta estava em solo colombiano desde que pediu para deixar o clube norte-americano e aguardava os últimos detalhes para desembarcar no Rio, algo que ocorreu nesta segunda-feira (11).