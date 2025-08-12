Flamengo x Inter: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro recebe o Colorado com Maracanã lotado; jogo abre as oitavas de final da Libertadores para as duas equipes / Crédito: Jogada 10

Após dois meses e meio, está na hora de a bola voltar a rolar pela Copa Libertadores com um jogaço entre Flamengo e Inter. Nesta quarta-feira (13/8), os rivais brasileiros fazem confronto nacional, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília), dando o pontapé inicial nas oitavas de final do torneio continental. E aí, quem abrirá vantagem rumo à Glória Eterna? Vejamos como chegam os times para este verdadeiro clássico nacional. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, da ESPN pela TV fechada e Disney+ pelo streaming.

LEIA MAIS: Ramon Menezes comenta vitórias da Seleção sub-20 sobre o Paraguai Como chega o Flamengo O Flamengo se recuperou da precoce queda na Copa do Brasil ao vencer o Mirassol, no último sábado (9/8), pela 19ª rodada do Brasileirão, conquistando de maneira antecipada o título simbólico do primeiro turno. Léo Pereira e Gonzalo Plata marcaram no triunfo por 2 a 1, no Maracanã, que contou com grande público. O Maraca, aliás, estará lotado também contra o Colorado. Para este jogo, o técnico Filipe Luís encontra problemas. Afinal, não pode contar com três titulares. Danilo e Pulgar, lesionados, estão fora de combate. Já o craque Giorgian de Arrascaeta cumprirá suspensão por três amarelos. Luiz Araújo e Plata são os candidatos para ocupar o lugar do camisa 10 no meio-campo do Flamengo, enquanto Wallace Yan corre por fora.

De La Cruz, por sua vez, segue como dúvida. Ele não atua desde 16 de julho por conta de um problema no joelho esquerdo. Apesar de participar de atividades durante a semana, não é certo que o uruguaio retornará à lista de relacionados. Como chega o Inter O Inter pode ter algumas mudanças na sua equipe em relação à escalação utilizada na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último sábado. Na ocasião, o pressionado Roger Machado, inclusive, poupou alguns titulares, visando o duelo contra o Flamengo.

Assim, o comandante deve retomar com o lateral-direito Aguirre no lugar de Alan Benítez. Vitão, por sua vez, cumpriu suspensão dupla e volta à zaga no lugar de Mercado, que se machucou novamente. Juninho fez boa exibição contra o RB e deve ser mantido na defesa, com Clayton Sampaio indo, dessa forma, para o banco. No meio-campo, então, Richard fica fora do time titular, com Alan Rodríguez sendo o preferido para iniciar ao lado de Thiago Maia – ex-Fla. Bruno Tabata foi bem contra o Bragantino e deve seguir no meio, a exemplo do atacante Ricardo Mathias, autor de dois gols no triunfo. O ponta Carbonero, por sua vez, está fora de ação e, assim, desfalca o Inter. FLAMENGO X INTER Copa Libertadores 2025 – Oitavas de final (Jogo de ida)

Data e horário: 13/08/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Plata, Luiz Araújo (Wallace Yan) e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luís.

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Bruno Tabata; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

