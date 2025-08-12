Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fabinho Soldado garante Corinthians no mercado mesmo com ‘limitações’

Diretor executivo garante que Timão vai seguir reforçando o elenco, mesmo com dificuldades financeiras e iminente transfer ban
Mesmo diante de uma grave crise financeira e do risco iminente de sofrer um “transfer ban” por atraso em pagamentos, o Corinthians mantém a busca por reforços para a sequência da temporada. Afinal, o clube já anunciou a contratação do atacante Vitinho e estuda outras possibilidades no mercado para reforçar o elenco.

A informação foi confirmada pelo diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que acompanhou nesta terça-feira (12/8), na sede da CBF, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians enfrentará o Athletico Paranaense.

“Eu estou fazendo o melhor com toda a minha equipe. O Dorival, sim, pediu contratações, são pedidos pertinentes. Ele é um treinador experiente, que conhece a competição, e é claro que qualquer equipe precisa de reforços. O Dorival já pediu, isso não tem problema nenhum. Existe um departamento trabalhando para isso. Dentro das nossas possibilidades, as contratações vão acontecer”, afirmou Fabinho.

Sobre a contratação do Vitinho, que chegou livre de custos, o dirigente destacou que o clube busca oportunidades financeiras viáveis.

“O Vitinho chegou com essa possibilidade de mercado: um jogador livre, com a parte financeira dentro das condições do Corinthians. Assim, a contratação aconteceu. Estamos analisando outras possibilidades e, assim que for possível, iremos fazer.”

Diretor do Corinthians também explica situação de Depay

Além disso, Fabinho falou sobre a situação do atacante Memphis Depay, que está afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular e só deve voltar a atuar em setembro. O diretor minimizou os recentes episódios envolvendo o camisa 10, como atraso no pagamento de salários e ausências em treinamentos.

“O importante é que o atleta está muito empenhado em nos ajudar. Isso é o mais importante. Algumas situações isoladas já aconteceram, estão conversadas, e ele entendeu. O que esperamos dele é justamente isso, que compreenda o que é o nosso campeonato.”

“Tenho conversado com ele, mostrando a análise do que ocorre em outros clubes, que não é só no Corinthians que há problemas ou questões políticas. Esse tem sido o meu desafio com Memphis. Ele nos ajudou muito desde a chegada e ainda tem muito a colaborar. Contamos com ele para que nos ajude a terminar 2025 de forma honrada.”

Durante a entrevista, Fabinho Soldado também ressaltou o respeito pelo Athletico Paranaense, único clube da Série B a chegar às quartas da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes terá o primeiro jogo na Arena da Baixada e o segundo na Neo Química Arena.

