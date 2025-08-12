Fabinho Soldado garante Corinthians no mercado mesmo com ‘limitações’

Diretor executivo garante que Timão vai seguir reforçando o elenco, mesmo com dificuldades financeiras e iminente transfer ban / Crédito: Jogada 10

Mesmo diante de uma grave crise financeira e do risco iminente de sofrer um “transfer ban” por atraso em pagamentos, o Corinthians mantém a busca por reforços para a sequência da temporada. Afinal, o clube já anunciou a contratação do atacante Vitinho e estuda outras possibilidades no mercado para reforçar o elenco. A informação foi confirmada pelo diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, que acompanhou nesta terça-feira (12/8), na sede da CBF, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, onde o Corinthians enfrentará o Athletico Paranaense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu estou fazendo o melhor com toda a minha equipe. O Dorival, sim, pediu contratações, são pedidos pertinentes. Ele é um treinador experiente, que conhece a competição, e é claro que qualquer equipe precisa de reforços. O Dorival já pediu, isso não tem problema nenhum. Existe um departamento trabalhando para isso. Dentro das nossas possibilidades, as contratações vão acontecer”, afirmou Fabinho. Sobre a contratação do Vitinho, que chegou livre de custos, o dirigente destacou que o clube busca oportunidades financeiras viáveis. “O Vitinho chegou com essa possibilidade de mercado: um jogador livre, com a parte financeira dentro das condições do Corinthians. Assim, a contratação aconteceu. Estamos analisando outras possibilidades e, assim que for possível, iremos fazer.” Diretor do Corinthians também explica situação de Depay Além disso, Fabinho falou sobre a situação do atacante Memphis Depay, que está afastado dos gramados por conta de uma lesão muscular e só deve voltar a atuar em setembro. O diretor minimizou os recentes episódios envolvendo o camisa 10, como atraso no pagamento de salários e ausências em treinamentos.

“O importante é que o atleta está muito empenhado em nos ajudar. Isso é o mais importante. Algumas situações isoladas já aconteceram, estão conversadas, e ele entendeu. O que esperamos dele é justamente isso, que compreenda o que é o nosso campeonato.” “Tenho conversado com ele, mostrando a análise do que ocorre em outros clubes, que não é só no Corinthians que há problemas ou questões políticas. Esse tem sido o meu desafio com Memphis. Ele nos ajudou muito desde a chegada e ainda tem muito a colaborar. Contamos com ele para que nos ajude a terminar 2025 de forma honrada.” Durante a entrevista, Fabinho Soldado também ressaltou o respeito pelo Athletico Paranaense, único clube da Série B a chegar às quartas da Copa do Brasil. O confronto entre as equipes terá o primeiro jogo na Arena da Baixada e o segundo na Neo Química Arena.