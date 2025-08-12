Em ritmo de treino, Real Madrid goleia o Tirol em amistoso

Equipe merengue faz 4 a 0 na equipe austríaca. Éder Militão, Mbappé (2) e Rodrygo marcam os gols do triunfo do time espanhol

O técnico Xabi Alonso mandou a campo alguns de seus reforços para a temporada. Alexander-Arnold, Huijsen e Carreras começaram como titulares. Na frente, Vini Jr, Mbappé e Brahim Díaz foram o trio de ataque.

O Real Madrid não teve problemas para bater o Tirol, na Áustria, em amistoso realizado nesta terça-feira (12). Éder Militão, Mbappé (2) e Rodrygo marcaram os gols da goleada por 4 a 0, em jogo preparatório para o início de temporada.

Desde o início, o Real Madrid foi superior e empilhou chances em ritmo de treino. Logo aos 11 minutos, Éder Militão abriu o placar após cruzamento de Brahín Díaz. Em seguida, Mbappé ampliou ao recebeu passe de Arda Güler.

Na etapa final, o atacante francês fez o terceiro após boa enfiada de Tchouaméni. Ele ainda driblou o goleiro antes de arrematar para o fundo do gol. Logo depois, Xabi Alonso fez diversas substituições, como a entrada de Rodrygo no lugar de Vini Jr. O ex-jogador do Santos, com o futuro indefinido no Real Madrid, recebeu boa bola de Mbappé e marcou o quarto.

O Real Madrid estreia no Campeonato Espanhol na próxima terça-feira (19), quando recebe o Osasuna no Santiago Bernabéu, às 16h (de Brasília).