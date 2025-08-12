Dívida por Thiago Maia marca o tenso duelo entre Flamengo e Inter na Libertadores

Clube gaúcho deve R$ 8 milhões ao rival pela compra do volante, que reencontra o ex-time em um jogo decisivo e de clima tenso no Maracanã

A dívida, inclusive, se refere à compra de 50% dos direitos econômicos do jogador. O Inter concordou em pagar 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na época). O valor foi dividido em dez parcelas, mas o clube gaúcho não pagou cinco delas. O montante atual do débito, então, é de 1,25 milhão de euros (R$ 8 milhões).

Flamengo e Internacional se enfrentam em um clima bastante tenso nesta quarta-feira (13) . O duelo pela Libertadores, aliás, tem uma grande disputa acontecendo fora de campo. O Inter deve cerca de R$ 8 milhões ao Flamengo pela compra do volante Thiago Maia. O jogador, que estará em campo, reencontra seu ex-clube. A dívida, portanto, adiciona um tempero extra e uma enorme pressão à partida decisiva.

A situação se agravou muito recentemente com uma nova contratação feita pelo Inter. A chegada de Alan Rodríguez, por 4 milhões de dólares (algo em torno de R$ 21 milhões), irritou a diretoria do Flamengo. O clube carioca, então, publicou uma nota oficial com duras críticas. Nela, o time cobrou coerência e uma ação da CBF sobre o caso, citando o Fair Play Financeiro.

Em meio a toda essa briga de bastidores, Thiago Maia viveu momentos de incerteza. No início do ano, por exemplo, o Colorado tentou vendê-lo ao Santos para quitar a dívida. A negociação, contudo, não avançou e o volante retornou a Porto Alegre. Após um período de oscilação, ele conseguiu recuperar a titularidade no time gaúcho.

O reencontro no Maracanã, por fim, é uma grande chance de afirmação para o jogador. Ele tentará ser novamente o ponto de equilíbrio de sua equipe. A partida, que já seria grande por si só, ganha contornos ainda mais dramáticos. A disputa financeira entre os clubes, com certeza, estará presente no clima do estádio.