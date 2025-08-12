Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians sofre transfer ban por dívida pela contratação de Félix Torres

Punição, referente à compra do zagueiro, impede o Timão de registrar atletas por até três janelas. Diretoria tenta reverter sanção
O Corinthians está oficialmente proibido de registrar novos jogadores. Nesta terça-feira (12/8), a Fifa confirmou a aplicação do chamado transfer ban ao clube por conta de uma dívida de 6,145 milhões de dólares (aproximadamente R$ 33,47 milhões) com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres no ano passado.

Para voltar a inscrever atletas, o Timão precisa quitar o débito ou chegar a um acordo amigável com os mexicanos. Caso contrário, a sanção se estenderá por três janelas de transferências. A atual e mais duas subsequentes.

A diretoria alvinegra já estava ciente do risco desde 28 de julho, quando a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve a condenação imposta pela Fifa. O clube havia tentado reverter a decisão no tribunal, mas não obteve sucesso. Nos últimos dias, o Corinthians vinha negociando alternativas de pagamento para evitar a punição.

Além deste processo, o time do Parque São Jorge enfrenta outras duas ações no CAS que podem gerar novas penalidades. Uma ligada à contratação de Rodrigo Garro e outra referente à rescisão contratual de Matías Rojas, ambas em 2024.

Assim, prevendo o bloqueio, o Corinthians se apressou para reforçar o elenco antes da confirmação da sanção. Na segunda-feira (11/8), anunciou a chegada do atacante Vitinho, de 31 anos, como segundo reforço para a temporada. O primeiro foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, contratado no início do ano.

A novela Félix Torres no Corinthians

A novela com Félix Torres começou em janeiro do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor chegou por 6,5 milhões de dólares, sendo 2 milhões de dólares pagos à vista. As cinco parcelas restantes, com a primeira vencendo em maio de 2024, não foram honradas.

Assim, diante do calote, o Santos Laguna recorreu à Fifa, que determinou o pagamento imediato, acrescido de multas e juros. O Corinthians apelou ao CAS, mas o tribunal manteve a sentença.

Dentro de campo, Félix Torres soma 77 partidas com a camisa alvinegra, em trajetória marcada por altos e baixos. Atualmente, perdeu espaço e atua como reserva de Matheuzinho na lateral direita, após o empréstimo de Léo Maná ao Criciúma.

