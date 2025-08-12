Corinthians fecha turno com campanha pior que ano de rebaixamento

Timão encerra primeira parte do Campeonato Brasileiro com campanha ruim e liga alerta com a proximidade do Z4

Com 22 pontos e apenas cinco vitórias em 19 rodadas, o time ocupa a 13ª colocação. Seis pontos acima do Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes e 38 rodadas, o desempenho só foi melhor que o de 2006 (20 pontos) e o de 2024 (19 pontos).

A derrota por 2 a 1 para o Juventude , nesta segunda-feira (11), em Caxias do Sul (RS), não só manteve o Corinthians distante das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, como também colocou a campanha no primeiro turno entre as piores da história recente do clube.

Em 2007, ano do rebaixamento, o Corinthians terminou a primeira metade do campeonato com 26 pontos e seis vitórias, desempenho superior ao atual. A tendência para 2025 pode piorar, já que Vasco e Grêmio ainda têm partidas a disputar pelo encerramento do turno, podendo empurrar o time de Dorival Júnior para a 16ª posição, uma acima do Z-4.

Apesar de viver situação parecida no ano passado, quando reagiu com um ótimo segundo turno e chegou à Libertadores, o momento é de alerta. No Brasileirão atual, a equipe tem dificuldades ofensivas e defensivas: 18 gols marcados e 23 sofridos. Desde que assumiu no lugar de Ramón Díaz, na sétima rodada, Dorival conquistou 13 pontos em 13 jogos (33,3% de aproveitamento).

“Não sei o que precisamos, mas é preciso ter atitude. Está faltando algo”, declarou o treinador após a derrota para o Juventude.

Próximo compromisso do Corinthians

Assim, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (16/8), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. Além dos desfalques por lesão, Dorival não poderá contar com Angileri, Romero e Cacá, suspensos.