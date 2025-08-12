Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians fecha turno com campanha pior que ano de rebaixamento

Corinthians fecha turno com campanha pior que ano de rebaixamento

Timão encerra primeira parte do Campeonato Brasileiro com campanha ruim e liga alerta com a proximidade do Z4
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A derrota por 2 a 1 para o Juventude, nesta segunda-feira (11), em Caxias do Sul (RS), não só manteve o Corinthians distante das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, como também colocou a campanha no primeiro turno entre as piores da história recente do clube.

Com 22 pontos e apenas cinco vitórias em 19 rodadas, o time ocupa a 13ª colocação. Seis pontos acima do Vasco, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Desde 2006, quando o Brasileirão passou a ter 20 clubes e 38 rodadas, o desempenho só foi melhor que o de 2006 (20 pontos) e o de 2024 (19 pontos).

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em 2007, ano do rebaixamento, o Corinthians terminou a primeira metade do campeonato com 26 pontos e seis vitórias, desempenho superior ao atual. A tendência para 2025 pode piorar, já que Vasco e Grêmio ainda têm partidas a disputar pelo encerramento do turno, podendo empurrar o time de Dorival Júnior para a 16ª posição, uma acima do Z-4.

Apesar de viver situação parecida no ano passado, quando reagiu com um ótimo segundo turno e chegou à Libertadores, o momento é de alerta. No Brasileirão atual, a equipe tem dificuldades ofensivas e defensivas: 18 gols marcados e 23 sofridos. Desde que assumiu no lugar de Ramón Díaz, na sétima rodada, Dorival conquistou 13 pontos em 13 jogos (33,3% de aproveitamento).

“Não sei o que precisamos, mas é preciso ter atitude. Está faltando algo”, declarou o treinador após a derrota para o Juventude.

Próximo compromisso do Corinthians

Assim, o Corinthians volta a campo no próximo sábado (16/8), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Brasileirão. Além dos desfalques por lesão, Dorival não poderá contar com Angileri, Romero e Cacá, suspensos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar