Corinthians descumpre acordo e deve sofrer transfer ban

Timão não quitou a dívida com o Santos Laguna, do México, pela contratação de Félix Torres. Diretoria tenta acordo para evitar punição da Fifa

A decisão da Corte, proferida em 28 de julho, estipulava prazo até as 23h59 de segunda-feira (11) para o pagamento integral. O valor não foi quitado, e agora o Santos Laguna pode acionar a Fifa para aplicar o transfer ban ao Timão, impedindo-o de registrar novos jogadores até a regularização da dívida.

O Corinthians não cumpriu a determinação do CAS (Corte Arbitral do Esporte) e deixou de pagar os US$ 6,145 milhões (R$ 33,47 milhões) referentes à compra do zagueiro equatoriano Félix Torres. A contratação aconteceu no início de 2024 junto ao Santos Laguna, do México.

Na prática, a punição não é automática, e é justamente nessa brecha que a diretoria corintiana se apoia para tentar um acerto de última hora. O presidente em exercício, Osmar Stabile, mantém contato direto com os dirigentes mexicanos na tentativa de renegociar a dívida por meio de um novo parcelamento. A justificativa é a grave crise financeira que atinge o clube, impossibilitando o pagamento à vista.

A expectativa da cúpula alvinegra é de que, enquanto houver negociação em curso, o Santos Laguna evite acionar a Fifa. Com ou sem a ameaça de bloqueio nas contratações, o Corinthians não mantém, no momento, tratativas por novos reforços.

Ainda assim, houve pressa em concluir o registro do atacante Vitinho, anunciado oficialmente na manhã de segunda. O contrato do jogador já está publicado no site da CBF graças a uma força-tarefa interna para garantir a inscrição antes de um possível bloqueio.

A novela Félix Torres no Corinthians

A novela com Félix Torres começou em janeiro do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor chegou por US$ 6,5 milhões, sendo US$ 2 milhões pagos à vista. As cinco parcelas restantes, com a primeira vencendo em maio de 2024, não foram honradas.