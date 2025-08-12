Com dois clássicos, duelos das quartas de final da Copa do Brasil estão definidos

Com duelos regionais em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, competição define os confrontos e o chaveamento até a final

A CBF realizou na manhã desta terça-feira (12/8), o sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Dos 92 clubes que entraram em campo pela competição, 12 deles a partir da terceira fase), restam apenas oito na disputa pelo título: Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.