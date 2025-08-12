Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlo Ancelotti já tem data para convocar a Seleção; veja

Visando últimas rodadas das Eliminatórias, comandante anunciará os 23 convocados no dia 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)
O técnico Carlo Ancelotti já tem data para anunciar a próxima convocação da Seleção Brasileira. Será no dia 25 de agosto, uma segunda-feira, às 15h30 (de Brasília), na Sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ).

A lista de 23 nomes será, assim, para os últimos dois compromissos da Amarelinha pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra Chile e Bolívia. O primeiro duelo é contra os chilenos, no Maracanã, no dia 5 de setembro, às 21h30, pela 17ª rodada. Na sequência, o Brasil viaja a El Alto, em La Paz, onde termina sua participação contra os bolivianos, no dia 9, às 20h30.

CBF se reúne com federações e clubes para debater sobre o fair play financeiro

O Brasil vem na terceira posição das Eliminatórias e, dessa forma, já possui vaga garantida ao Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. Os últimos jogos foram empates em 0 a 0 contra o Equador e vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Tais duelos, aliás, foram nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente.

Ao longo das últimas semanas e meses, a comissão técnica da Seleção Brasileira fez uma série de observações in loco, como a Copa do Mundo de Clubes e partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mais avaliações serão realizadas antes da divulgação com a lista final dos 23 jogadores que defenderão a Amarelinha nos compromissos contra o Chile e a Bolívia.

