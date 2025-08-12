Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bruno Henrique, do Flamengo, pode virar réu por estelionato

Bruno Henrique, do Flamengo, pode virar réu por estelionato

Recurso também solicita multa milionária e proibição de vínculos com casas de apostas ao atacante
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O caso envolvendo o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e o irmão dele, Wander Lima Pinto Júnior, ganhou um novo capítulo nesta terça-feira (12/8). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) recorreu para ampliar as acusações e incluir o crime de estelionato no processo, que já aponta ambos por fraude esportiva.

O episódio remonta ao Brasileirão de 2023, quando o Flamengo enfrentou o Santos, em Brasília. De acordo com o MP, o jogador buscou receber um cartão amarelo de forma intencional. Essa atitude teria favorecido o irmão e outros apostadores, que haviam registrado palpites em casas de apostas prevendo a advertência. O lance, de fato, ocorreu durante o jogo. Se condenados por fraude esportiva, os dois podem cumprir de dois a seis anos de prisão. O crime de estelionato, caso seja incluído, acrescentaria mais peso à pena, segundo informações do “ge”.

LEIA MAIS: Tetracampeão de F1, Vettel posa de Flamengo em chegada ao Rio Innovation Week

Em julho, o juiz Fernando Brandini Barbagalo aceitou parte da denúncia apresentada pelo MPDFT. Ele manteve a acusação por fraude esportiva contra oito pessoas, mas descartou o estelionato. Na mesma decisão, rejeitou o pedido de fiança de R$ 2 milhões para Bruno Henrique. O valor, segundo o MP, serviria para evitar interferências nas investigações e garantir a presença do atleta nas audiências.

‘Provas suficientes’ contra o atacante do Flamengo

O recurso atual insiste na cobrança dessa fiança e solicita medidas adicionais. Entre elas, a suspensão de contratos de patrocínio ou publicidade com casas de apostas, a proibição de abrir contas nesse tipo de plataforma e o veto a qualquer participação em apostas, mesmo por meio de terceiros.

Além disso, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) argumenta que existem provas suficientes e manifestação das empresas supostamente prejudicadas, o que, segundo o órgão, atende aos requisitos legais para enquadrar o caso também como estelionato. Agora, o juiz vai analisar o recurso e decidir se acata ou não as novas solicitações.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar