Benfica volta a vencer o Nice e vai aos playoffs da Champions

Time português avança da 3ª fase preliminar com placar agregado de 4 a 0 e está a um passo da fase de liga do principal torneio de clubes

O Benfica vai disputar os playoffs da Champions. Nesta terça-feira (12), o time português voltou a vencer o Nice por 2 a 0 e avançou da 3ª fase preliminar com o placar agregado de 4 a 0. Fredrink Aursnes e Andreas Schjelderup, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória no Estádio da Luz, em Lisboa. Além disso, o Benfica já sabe quem será o seu adversário nos playoffs: Fenerbahçe, comandado pelo técnico português José Mourinho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os Encarnados venceram o Nice por 2 a 0 na partida de ida, na França, e repetiram o placar nesta terça-feira. Em casa, o time português não teve dificuldades de se impor e resolveu o placar logo no início do jogo. Assim, a equipe somente administrou o resultado no decorrer da partida no Estádio do Luz.

Por fim, o Benfica volta a campo no próximo sábado (16), quando visita o Estrela Amadora pela 2ª rodada do Campeonato Português. O time encarnado não disputou a 1ª rodada devido ao seu compromisso na Champions e fará sua estreia na liga portuguesa no final de semana.