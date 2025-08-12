Andressa Urach faz ‘frente a frente’ das relações íntimas com Cristiano Ronaldo e Neymar; vídeo

Andressa Urach faz ‘frente a frente’ das relações íntimas com Cristiano Ronaldo e Neymar; vídeoJogadores estiveram na mesma lista de Cauã Reymond e Lucas Lucco em ranking erótico promovido pela criadora de conteúdo
A participação de Andressa Urach no programa ‘No Alvo’, exibido às segundas-feiras pelo SBT, provocou forte repercussão nas redes sociais. Tudo começou quando a criadora de conteúdos elencou — do melhor para o pior — suas experiências íntimas com algumas personalidades de grande notoriedade. Para quem não sabe, a modelo garante ter se envolvido com nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lucas Lucco e Cauã Reymond.
Questionada pela IA sobre o quarteto, a ex-participante de A Fazenda sequer hesitou em apontar o Ballon d’Or dessa lista: Cristiano Ronaldo. A criadora nem pestanejou ao mencionar o português como número um do ranking, seguido por Cauã Reymond na segunda colocação e Neymar junto a Lucas Lucco fechando a lista.
“Ah, Cristiano sem dúvida é o número um. Cauã Reymond número dois, depois dá para colocar os outros abaixo assim. Esse é o topo”, afirmou Urach durante a entrevista.
