Andressa Urach faz ‘frente a frente’ das relações íntimas com Cristiano Ronaldo e Neymar; vídeo

Jogadores estiveram na mesma lista de Cauã Reymond e Lucas Lucco em ranking erótico promovido pela criadora de conteúdo

A participação de Andressa Urach no programa ‘No Alvo’, exibido às segundas-feiras pelo SBT, provocou forte repercussão nas redes sociais. Tudo começou quando a criadora de conteúdos elencou — do melhor para o pior — suas experiências íntimas com algumas personalidades de grande notoriedade. Para quem não sabe, a modelo garante ter se envolvido com nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Lucas Lucco e Cauã Reymond.

Questionada pela IA sobre o quarteto, a ex-participante de A Fazenda sequer hesitou em apontar o Ballon d’Or dessa lista: Cristiano Ronaldo. A criadora nem pestanejou ao mencionar o português como número um do ranking, seguido por Cauã Reymond na segunda colocação e Neymar junto a Lucas Lucco fechando a lista.