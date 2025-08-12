Alisha Lehmann troca a Juventus pelo Como

Atacante suíça, destaque nas redes sociais, assina com o Como e aposta nas ambições do clube italiano / Crédito: Jogada 10

Alisha Lehmann, uma das jogadoras de futebol feminino mais seguidas nas redes sociais, deixou a Juventus após somente uma temporada para assinar com o Como. A atacante suíça fechou contrato de três anos com o clube, que foi adquirido pelo fundo de investimento ‘Mercury/13’, focado exclusivamente no futebol feminino. Apesar de o Como ter terminado a última temporada na parte baixa do Campeonato Italiano e não disputar competições europeias, Lehmann destacou que sua escolha vai além dos resultados.