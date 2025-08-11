Vegetti leva terceiro amarelo e desfalca o Vasco contra o Santos

Atacante comete falta de ataque já nos acréscimos do segundo tempo e fica fora da próxima rodada; veja opções de Diniz

O atacante Vegetti será desfalque do Vasco para o jogo contra o Santos, próximo compromisso do Gigante da Colina no Brasileirão. Afinal, o jogador levou o terceiro cartão amarelo da série e cumprirá suspensão automática.

Autor do gol do Cruz-Maltino no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no último domingo (10/8), pela 19ª rodada, o argentino passava ileso até os últimos instantes do jogo. No entanto, em momento de pressão do Vasco, o Pirata cometeu falta de ataque, recebendo o amarelo por parte do árbitro Davi Lacerda (ES).

Dessa forma, ele desfalcará o Vasco diante do Peixe, no próximo domingo (17/8), no Morumbis, em jogo que abre o returno do Brasileirão. É apenas a primeira suspensão de Vegetti nesta temporada.

Assim, Fernando Diniz terá de mexer no ataque do time carioca. Como GB está machucado, ele pode realocar Rayan para o comando, optando por Puma, Garré ou até mesmo Loide Augusto na ponta direita. Outra opção seria o treinador manter seus pontas (Nuno e Rayan), colocando David para atuar no lugar de Vegetti.