Seleção de Ancelotti contra europeus pode ficar só para o ano da Copa

Em semana que marca reapresentação de Carlo Ancelotti, CBF chega a acordo para amistosos em Seul, no dia 10 de outubro, e em Tóquio, no dia 14

Carlo Ancelotti chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira, justamente dois meses após viajar para a Europa com a Seleção Brasileira já classificada para a Copa do Mundo. A vitória sobre o Paraguai em 11 de junho, em São Paulo, deu a tranquilidade necessária à CBF e até mesmo ao treinador, que acompanhou in loco a decisão do Mundial de Clubes vencida pelo Chelsea sobre o PSG em 13 de julho.

O treinador, aliás, deu prova relevante de profissionalismo, visto que dificilmente o seu interesse nas férias seria rumar para o “forno” dos Estados Unidos a fim de observar de perto Marquinhos, Beraldo, Andrey Santos e João Pedro, ao lado do diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e do gerente técnico, Juan. Sua presença, assim, fechou portas para eventuais críticas em caso de futuro insucesso da Canarinho.