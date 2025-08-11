Seleção de Ancelotti contra europeus pode ficar só para o ano da Copa

Seleção de Ancelotti contra europeus pode ficar só para o ano da CopaEm semana que marca reapresentação de Carlo Ancelotti, CBF chega a acordo para amistosos em Seul, no dia 10 de outubro, e em Tóquio, no dia 14
Carlo Ancelotti chega ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira, justamente dois meses após viajar para a Europa com a Seleção Brasileira já classificada para a Copa do Mundo. A vitória sobre o Paraguai em 11 de junho, em São Paulo, deu a tranquilidade necessária à CBF e até mesmo ao treinador, que acompanhou in loco a decisão do Mundial de Clubes vencida pelo Chelsea sobre o PSG em 13 de julho.
O treinador, aliás, deu prova relevante de profissionalismo, visto que dificilmente o seu interesse nas férias seria rumar para o “forno” dos Estados Unidos a fim de observar de perto Marquinhos, Beraldo, Andrey Santos e João Pedro, ao lado do diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e do gerente técnico, Juan. Sua presença, assim, fechou portas para eventuais críticas em caso de futuro insucesso da Canarinho.
Marcar presença na Terra do Tio Sam, portanto, era tarefa obrigatória de Ancelotti. Recentemente, aliás, ele esteve no país vizinho, o Canadá, terra natal de sua esposa, para curtir os últimos dias das férias.
Ao voltar a “bater ponto” na CBF, Ancelotti vai intensificar os trabalhos a começar pela definição da pré-lista a ser encaminhada à Fifa até domingo (17) de olho na Data Fifa de setembro, com as últimas rodadas das Eliminatórias.
A participação brasileira no qualificatório encerra no dia 9, na altitude boliviana de El Alto (4.100 metros acima do nível do mar). Antes, no dia 4, o adversário será o Chile no Maracanã. Em jogo, a chance de terminar na vice-liderança, já que a Argentina, com 35 pontos, já assegurou a primeira colocação. O Brasil aparece em terceiro na tabela com os mesmos 25 pontos do Equador.
E os amistosos de outubro?
A programação prevê seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março (dois em cada mês), antes da convocação final para a Copa de 2026 que deve ocorrer nos últimos dias de maio. O sorteio dos grupos, aliás, ocorre em dezembro, nos Estados Unidos.
A informação sobre os primeiros amistosos é um tanto frustrante, visto que nenhum dos dois se dará contra seleções do primeiro escalão: Coreia do Sul e Japão estão praticamente confirmados na lista para os embates de outubro na Ásia. A saber, no dia 10 de outubro, em Seul, e dia 14 em Tóquio.
Desse modo, a CBF não terá outra alternativa a não ser se dedicar ao máximo para firmar os compromissos de novembro frente a seleções do ocntinente europeu. Até porque deixar para encarar times do primeiro nível do futebol mundial apenas março é dar sopa para o azar.
