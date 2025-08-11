Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rossi mira renovação com Flamengo, que busca goleiro reserva

Argentino tem contrato com o Rubro-Negro até 2027; Diretoria pretende aumentar concorrência do arqueiro durante a temporada
O goleiro Rossi é um dos principais líderes do atual time do Flamengo. O argentino tem contrato com o clube até 2027, porém, já se fala em uma extensão de vínculo entre as partes. No último sábado (09), o camisa 1 afirmou que pretender ficar por mais tempo no clube.

“São coisas que já estão falando, mas a gente ainda não tem nada sobre isso. Falando pessoalmente, eu estou muito feliz aqui no Flamengo e espero que continue por aqui por muitos anos. Mas também tem coisas que vão surgindo, mas acabam não me tirando o foco, pois temos muitos jogos pela frente. É continuar trabalhando e demonstrar dentro de campo que isso faz com que esse momento de renovação chegue”, disse Rossi.

O Flamengo entende a importância de Rossi, que não terá um atleta de reposição imediata. Matheus Cunha, afinal, tem acordo para defender o Cruzeiro em 2026. As outras opções são Dyogo Alves e Léo Nannetti, da base. No entanto, eles tiveram poucas chances em campo.

Por fim, o Flamengo quer aumentar a concorrência no setor e busca um reforço no mercado. A diretoria, afinal, já fez algumas consultas e estuda fazer a contratação ainda nesta janela, que fecha no dia 2 de setembro.

