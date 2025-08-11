Rossi mira renovação com Flamengo, que busca goleiro reserva

O goleiro Rossi é um dos principais líderes do atual time do Flamengo. O argentino tem contrato com o clube até 2027, porém, já se fala em uma extensão de vínculo entre as partes. No último sábado (09), o camisa 1 afirmou que pretender ficar por mais tempo no clube.

“São coisas que já estão falando, mas a gente ainda não tem nada sobre isso. Falando pessoalmente, eu estou muito feliz aqui no Flamengo e espero que continue por aqui por muitos anos. Mas também tem coisas que vão surgindo, mas acabam não me tirando o foco, pois temos muitos jogos pela frente. É continuar trabalhando e demonstrar dentro de campo que isso faz com que esse momento de renovação chegue”, disse Rossi.