Ricardo Mathias corresponde e deve seguir como titular do Internacional

Atacante foi o destaque do Colorado na vitória sobre o Bragantino e a tendência é de que continue no time contra o Flamengo / Crédito: Jogada 10

O atacante Ricardo Mathias voltou a ganhar oportunidade como titular do Internacional e correspondeu a expectativa ao ser o destaque da vitória sobre o Bragantino. Ele foi o autor de dois dos três gol do triunfo da equipe e pela performance de destaque e a tendência é que continue na equipe inicial no compromisso seguinte. No caso, o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil pela Libertadores contra o Flamengo. A resposta do promissor atacante causa esperança, pois ocorre em um momento de irregularidade do time na temporada. Afinal, o Colorado chegou a emplacar uma sequência de três triunfos depois da retomada da temporada. O problema é que posteriormente os gaúchos ficaram quatro jogos sem vencer até superar o Bragantino.

nos 70 minutos em que ele esteve em campo, foram quatro finalizações. Duas delas acertaram o gol. Além disso, ele teve aproveitamento de 50% de dribles em 14 possíveis. O centroavante é oriundo da base do Inter e ainda passa por um processo de transição das categorias de base e desenvolvimento no profissional. Com isso, alguma das missões do técnico Roger Machado será contribuir ao amadurecimento de Ricardo. Especialmente nos aspectos físicos, psicológicos e técnicos. Contribuições decisivas ao Internacional Inclusive, o rendimento positivo contra o Bragantino não foi a primeira oportunidade que o atacante teve participação decisiva em contextos desfavoráveis desde que subiu ao profissional. Ele também já foi autor de gol nos acréscimos, que garantiu empate do Internacional contra o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão.