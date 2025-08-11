Rauany Barcellos e Hugo Souza, do Corinthians, perdem gêmeos: ‘Assombrada pelo vazio’

A criadora do conteúdo quebrou o silêncio e falou pelo casal, já que o goleiro do Corinthians decidiu não se manifestar sobre o caso

Rauany Barcellos tornou pública a batalha pessoal que travou recentemente junto ao seu círculo mais íntimo de pessoas — especialmente com o goleiro Hugo Souza. Há semanas, o casal sofreu com a perda gestacional dos gêmeos que esperava. Ninguém, além de familiares e amigos, sabia sabia da gravidez, mas a influencer decidiu compartilhar o relato como forma de acolher outras mulheres.

“Essa é a primeira vez que sinto vontade de dividir a maior dor da minha (nossa) vida. Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou fazer parte da minha rotina. Eu ainda tenho na minha memória a emoção de ouvir tantos chorinhos de pequenas vidas começando, e a tristeza de estarmos ali, juntos, dividindo um silêncio que ninguém ouvia”, iniciou.