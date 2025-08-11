Rauany Barcellos e Hugo Souza, do Corinthians, perdem gêmeos: ‘Assombrada pelo vazio’A criadora do conteúdo quebrou o silêncio e falou pelo casal, já que o goleiro do Corinthians decidiu não se manifestar sobre o caso
Rauany Barcellos tornou pública a batalha pessoal que travou recentemente junto ao seu círculo mais íntimo de pessoas — especialmente com o goleiro Hugo Souza. Há semanas, o casal sofreu com a perda gestacional dos gêmeos que esperava. Ninguém, além de familiares e amigos, sabia sabia da gravidez, mas a influencer decidiu compartilhar o relato como forma de acolher outras mulheres.
“Essa é a primeira vez que sinto vontade de dividir a maior dor da minha (nossa) vida. Ainda tento me acostumar e fazer amizade com o silêncio desde quando o conheci naquela maternidade cheia de vida, em que nós saímos com um vazio avassalador que passou fazer parte da minha rotina. Eu ainda tenho na minha memória a emoção de ouvir tantos chorinhos de pequenas vidas começando, e a tristeza de estarmos ali, juntos, dividindo um silêncio que ninguém ouvia”, iniciou.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Todas as noites, mesmo depois de alguns meses, eu ainda sou assombrada pelo vazio que me acompanhou naquela manhã. Desde então, todos os dias, me encontro e me perco nesse silêncio. Nunca me contaram sobre o quão solitário é atravessar um corredor e sair para um mundo igual, quando por dentro tudo mudou. Ninguém me preparou para dormir e acordar com algo que falta e, ainda assim, sentir que ele está aqui”.
Preservação da memória
Em meio aos relatos sobre tristeza, Rauany abriu uma brecha para ceder espaço à coragem. A namorada do goleiro corintiano fez questão de destacar que decidiu compartilhar sua dor para que ela exista e, consequentemente, ela também possa existir depois dos gêmeos. Assim, consiga apoiar e fortalecer outras mulheres na caminhada.
“Não compartilho dessa MINHA dor para que ela seja esquecida, mas para que ela EXISTA. Porque eles existiram. Porque eu existo depois deles. E, porque o amor que ficou é tão real quanto a dor. Eu ainda não tenho todas as respostas para as minhas perguntas. Ainda sigo procurando por mim mesma depois de tudo”, e completou com um recado:
“Mas fica aqui, todo meu sincero amor e acolhimento a todas as mamães que tiveram que enfrentar a mesma dor que eu. Não permita que pessoas insensíveis validem sua dor pelo sua idade gestacional. Não deixe que essas pessoas transformem SUA DOR e sua HISTÓRIA no que elas querem. E eu conto com vocês, pra conseguir ressignificar cada vez mais essa dor”.
Hugo Souza e Rauany Barcellos
O casal está junto desde o início do ano, mas a oficialização do namoro só ocorreu em março, após o título do Corinthians no Paulistão. Emocionado pela conquista, o goleiro corintiano deu um beijão na amada no meio do gramado e fez questão de mostrá-la para todos presentes.
Barcellos reúne cerca de 173 mil seguidores nas redes sociais, com conteúdos voltados para beleza e lifestyle. Não à toa, Rauany vive uma rotina bastante movimentada. Ela esteve em Dubai, Caribe, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo nos últimos meses.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar