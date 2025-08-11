Porto bate o Vitória de Guimarães com gol brasileiro na estreia no Português

Pepê, ex-Grêmio, balança a rede e time domina partida no Estádio do Dragão nesta primeira rodada da liga portuguesa

O Porto estreou com o pé direito na temporada 2025/26. Os donos da casa levaram a melhor sobre o Vitória de Guimarães e bateram os adversários por 3 a 0, nesta segunda-feira (11), na primeira rodada do Campeonato Português. O brasileiro Pepê, ex- Grêmio , e Samu, duas vezes balançaram a rede no Estádio do Dragão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa maneira, o Porto se iguala a Famalicão e Braga na tabela, que também venceram seus compromissos pelo placar de 3 a 0. No entanto, o Benfica teve seu jogo adiado e não entrou em campo nesta rodada inaugural do Campeonato Português.

Por outro lado, o Vitória de Guimarães não conseguiu se impor no Estádio do Dragão e foi facilmente dominado pelo Porto. Assim, o clube que encerrou a temporada passada na 6ª posição terá que se recuperar para voltar a brigar pela parte de cima da tabela.