Pênalti em Coutinho foi o primeiro para o Vasco desde março

Cruz-Maltino não tinha penalidade a seu favor há 158 dias (ou 29 jogos); confira como está o aproveitamento

O último pênalti para o Gigante da Colina, aliás, fora no longínquo mês de março, no dia 5. Foi em vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil. Desde então, foram 158 dias (mais de cinco meses) e 29 jogos sem um único pênalti a favor do Vasco.

O pênalti marcado em Philippe Coutinho no empate em 1 a 1 contra o Atlético-MG , no último domingo (10/8), representou uma espécie de novidade para o Vasco. Isso porque foi a primeira penalidade a favor do Cruz-Maltino no Brasileirão 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Vegetti leva terceiro amarelo e desfalca o Vasco contra o Santos

Isso, é claro, levando em consideração apenas durante o tempo normal dos jogos. No dia 20 de maio, o time de Fernando Diniz precisou das penalidades para avançar diante do Operário (PR) na terceira fase da Copa do Brasil. Foi após dois empates por 1 a 1. Assim, Léo Jardim precisou defender três cobranças para levar o Vasco adiante na competição. Na ocasião, o Cruz-Maltino converteu sete e perdeu dois.

Seis pênaltis para o Vasco no ano

O pênalti convertido por Vegetti foi apenas o sexto do time em toda a temporada. O primeiro foi contra o Bangu, logo pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Jair, no entanto, já quase nos acréscimos da etapa final, desperdiçou a cobrança (empate por 0 a 0). Ainda foram mais dois pelo Cariocão, contra Volta Redonda e Botafogo. Ambos, dessa forma, convertidos por Vegetti.

O Pirata tornaria a anotar através da marca da cal contra o União Rondonópolis, pela Copa do Brasil. Na fase seguinte, o time teve outro pênalti a seu favor. Desta vez foi Coutinho quem bateu e ajudou na vitória por 3 a 0 sobre o Nova Iguaçu, a citada última penalidade a favor do Gigante da Colina antes do jogo contra o Galo.