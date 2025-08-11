Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras acerta detalhes para fechar contratação de Carlos Miguel

Verdão conseguiu resolver diferenças após reunião e aguarda o goleiro até o próximo final de semana para finalizar o negócio
O Palmeiras conseguiu destravar a negociação e se aproximou de acerto com o goleiro Carlos Miguel. Nesta segunda-feira (11), o clube teve uma reunião com o arqueiro de 27 anos, em que conseguiu resolver as diferenças com o jogador e a contratação deve ser realizada até o final de semana. O atleta é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar o contrato.

O negócio estava encaminhado até o último final de semana. Porem, ficou travado após o seu vazamento, que causou desconforto e desacordo na hora de fechar a proposta. Entretanto, a conversa desta segunda conseguiu resolver os pontos discordantes entre ambas as partes e o goleiro deve assinar com o Verdão por cinco temporadas.

O Palmeiras irá desembolsar 4 milhões de euros, cerca de R$ 25,3 milhões, para concretizar o negócio. O contrato também inclui bônus por metas a serem atingidas pelo jogador. O Nottingham Forest já deu sinal positivo para a transferência. O goleiro, que atuou apenas em três partidas desde a chegada na Inglaterra, possui contrato com os ingleses até julho de 2028, mas já avaliava um retorno ao futebol brasileiro.

