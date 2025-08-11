Palmeiras acerta detalhes para fechar contratação de Carlos Miguel

Verdão conseguiu resolver diferenças após reunião e aguarda o goleiro até o próximo final de semana para finalizar o negócio

O Palmeiras conseguiu destravar a negociação e se aproximou de acerto com o goleiro Carlos Miguel. Nesta segunda-feira (11), o clube teve uma reunião com o arqueiro de 27 anos, em que conseguiu resolver as diferenças com o jogador e a contratação deve ser realizada até o final de semana. O atleta é aguardado em São Paulo para realizar exames e assinar o contrato.

O negócio estava encaminhado até o último final de semana. Porem, ficou travado após o seu vazamento, que causou desconforto e desacordo na hora de fechar a proposta. Entretanto, a conversa desta segunda conseguiu resolver os pontos discordantes entre ambas as partes e o goleiro deve assinar com o Verdão por cinco temporadas.