Neymar iguala sequência do PSG e vive melhor fase física no Santos

Atacante vive seu melhor momento desde o futebol francês e técnico Cléber Xavier aposta na regularidade para tirar time da zona de risco

Na vitória diante do Cruzeiro , Neymar foi substituído aos 90 minutos, completando sua sexta partida seguida atuando praticamente o tempo inteiro. No duelo contra o clube mineiro, o camisa 10 teve uma chance clara cara a cara com o goleiro Cássio, mas não conseguiu converter. Depois disso, não teve outras oportunidades tão claras para balançar as redes.

A recuperação física de Neymar atingiu um marco importante no último domingo (10/8). Afinal, pela primeira vez desde os tempos em que atuava pelo Paris Saint-Germain, o atacante foi titular em seis jogos consecutivos, completando os 90 minutos em todas as partidas. Essa consistência é uma boa notícia para o Santos, que encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 14ª colocação e em ascensão.

A última vez que Neymar teve uma sequência semelhante de jogos completos foi em agosto de 2022, ainda defendendo o PSG. Desde seu retorno ao Santos, ele enfrentou problemas físicos que limitaram sua participação, mas agora demonstra melhora evidente, buscando ampliar sua influência no ataque.

Neymar será crucial para a reta final do Brasileirão

Durante o primeiro turno do Brasileirão, Neymar foi titular em apenas oito jogos, marcando três gols. Para a segunda metade da competição, o técnico Cléber Xavier sabe que o fator determinante será ter o camisa 10 disponível em mais partidas, especialmente porque o Santos disputa somente o Brasileirão, o que facilita o controle da carga física do jogador.

“Temos que recuperar e seguir com o foco no trabalho. O objetivo que eu coloquei para o grupo nesses dois meses, de julho a agosto, é tentar chegar na primeira parte da tabela”, afirmou Cleber Xavier.

O próximo confronto do Santos é decisivo para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, no próximo domingo (17/8), o Peixe enfrenta o Vasco, que ocupa a 17° colocação. Assim, o embate aparece como fundamental na luta pela permanência na Série A.