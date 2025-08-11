Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negociação por Carlos Miguel com Palmeiras sofre atraso após ‘vazamento’

Diferenças financeiras e mudanças nos termos travam fechamento de contrato do Verdão com o goleiro por cinco temporadas
A contratação do goleiro Carlos Miguel pelo Palmeiras pode demorar mais que o previsto. O vazamento prematuro do acerto entre as partes alterou o rumo das últimas conversas e gerou desconforto tanto no clube quanto no estafe do jogador.

O principal impasse está na divergência entre o valor total oferecido pelo Verdão e as condições financeiras desejadas pelo goleiro e seus representantes. Após o vazamento do acordo, que circulou na imprensa, os termos discutidos sofreu alterações, o que atrasou a finalização do contrato.

Apesar disso, os envolvidos avaliam que as diferenças são pontuais e podem ser resolvidas rapidamente, especialmente as questões financeiras. Porém, há cautela quanto ao momento exato para a assinatura definitiva.

Uma nova rodada de negociações entre Palmeiras e representantes de Carlos Miguel deve acontecer no início desta semana, com o objetivo de ajustar detalhes e oficializar um vínculo válido por cinco temporadas.

O clube paulista prevê um investimento fixo de cerca de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 25,3 milhões), além de bônus por metas como número de partidas como titular, convocações para a Seleção Brasileira e participação na Copa do Mundo.

A liberação do goleiro pelo Nottingham Forest está confirmada, já que o clube inglês, que não conta com Carlos Miguel para a atual temporada após a chegada do brasileiro Edu Gaspar como executivo, sinalizou positivamente para a saída do atleta.

Palmeiras superou concorrência para acertar com goleiro

Com contrato até junho de 2028, Carlos Miguel participou de apenas três jogos desde que chegou à Inglaterra. Assim, vinha considerando uma possível volta ao futebol brasileiro para voltar a ganhar minutos. Além do Palmeiras, outros dois clubes do Brasil e da Europa também manifestaram interesse no arqueiro.

