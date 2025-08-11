Lucas Ferreira não viaja para a Colômbia e fica próximo de deixar o São Paulo

Atacante de 19 anos aguarda últimos detalhes burocráticos para acertar com o Shakhtar Donetsk e não está com elenco tricolor em Medelín

O jovem de 19 anos deve assinar com os ucranianos por cinco temporadas, em uma transferência que custará 10 milhões de euros, cerca de R$ 63 milhões, ao Shakhtar. Além disso, o Tricolor pode ganhar um bônus de 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões) caso Lucas Ferreira ajude o seu novo time a se classificar para a Champions League 2026/2027. O atacante, aliás, já até teve uma reunião com o técnico Arda Turan

De saída do São Paulo, o atacante Lucas Ferreira não viajou com o elenco tricolor para Medelín, na Colômbia, onde a equipe encara o Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), pela Libertadores. O clube está acertando os últimos detalhes burocráticos para concluir a transferência do jogador ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O São Paulo ficará com 80% dos direitos econômicos de Lucas Ferreira. Cerca de R$ 50 milhões, portanto. Assim, o restante fica com o Boavista (RJ). Natural de Campos dos Goytacazes, no interior fluminense, ele começou a carreira no Americano e passou ainda pelo Flamengo e pelo próprio Verdão de Bacaxá antes de chegar à base do São Paulo, em 2021.

Lucas Ferreira ganhou destaque no São Paulo em 2025

Revelado nas categorias de base do São Paulo, Lucas Ferreira foi um dos destaques da equipe sub-20. Ele ainda foi um dos principais nomes na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. Logo após o título, o jovem atacante subiu ao elenco profissional pelo técnico Luis Zubeldía, ganhando espaço e destaque.

Entre os campeões do time sub-20, Lucas foi quem mais atuou pelo São Paulo no início da temporada, entrando em campo 23 vezes, marcando um gol e distribuindo uma assistência. Porém, com a chegada do técnico Hernán Crespo, Lucas Ferreira perdeu espaço e disputou apenas uma partida sob o comando do novo treinador.