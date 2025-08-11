Lei do ex aparece e Vila vence o Paysandu na Curuzu

Tigrâo aproveitou bem as oportunidades após alterações e conquistou o triunfo na estreia de Paulo Turra no comando da equipe goiana / Crédito: Jogada 10

O Vila Nova exorcizou os males depois da traumática goleada na final da Copa Verde e voltou a vencer em Belém. Na noite desta segunda-feira (11), o Tigrão bateu o Paysandu por 1 a 0, em plena Curuzu, com gol de João Vieira, ex-jogador bicolor, pela 21ª rodada da Série B. A vitória marcou a estreia de Paulo Turra no comando colorado e encerrou uma sequência de oito jogos invictos do Paysandu, sendo a primeira derrota de Claudinei Oliveira no time paraense. Com o resultado, o Vila se aproximou do G4, permanecendo na nona colocação, com 30 pontos, quatro a menos que a Chapecoense, que abre o grupo do acesso. Já o Paysandu desperdiçou mais uma oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e segue na vice-lanterna, com 21 pontos.

A vitória fora de casa deve dar ânimo para o próximo duelo colorado na competição. No sábado (16), o Vila recebe o Goiás no OBA, realizando o maior clássico do estado. No dia seguinte, o Paysandu vai até o oeste catarinense, para encarar a Chapecoense. Temporal se destaca no primeiro tempo A forte chuva que caiu em Belém marcou a primeira etapa Um verdadeiro temporal caiu na Curuzu, o que dificultou o trabalho das duas equipes nos minutos iniciais. Tentando aproveitar do gramado encharcado, os dois ataques apostaram nos arremates de fora da área, mas sem sucesso. A chuva diminuiu e o gramado da Curuzu conseguiu suportar bem o volume de água. O Paysandu conseguiu ficar mais com a bola, mas teve dificuldades para criar oportunidades. Na principal chance, Garcez chegou a abrir o marcador, mas a arbitragem anotou impedimento de Leandro Vilela na jogada. Lei do ex decide e Vila vence A pressão bicolor seguiu no começo da segunda etapa. Porém, mais uma vez, não conseguia criar oportunidades. A principal delas veio do adversário. Após cobrança de escanteio, Vinícius Paiva errou no corte, jogou para trás e Halls teve que trabalhar para consertar a lambança.