Fortaleza x Vélez Sarsfield-ARG: onde assistir, escalações e arbitragem

Sob comando de Renato Paiva, o Leão do Pici inicia mata a mata da Libertadores e enfrentará os argentinos no Castelão

O Fortaleza inicia nesta terça-feira (12) o mata-mata da Libertadores e enfrenta, no primeiro jogo das oitavas de final, o Vélez Sarsfield, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), no Castelão, casa do Leão do Pici. É a hora da mudança de chave para a equipe na temporada.

Como chega o Fortaleza

Na fase de grupos, em um quarteto considerado difícil, o time de Pablo Vojvoda avançou em segundo lugar, com oito pontos, atrás do Racing, que somou 13. O grupo também contou com Colo-Colo e Bucaramanga. Agora, o Fortaleza disputa o primeiro jogo em casa e a torcida espera um desempenho diferente do Brasileirão, no qual a equipe ocupa a zona de rebaixamento e vem de goleada sofrida para o Botafogo. Com Renato Paiva à beira do campo, o técnico deve escalar o que tem de melhor. A tendência é que Deyverson e Breno Lopes formem o ataque.

Como chega o Vélez

Os argentinos avançaram em primeiro no Grupo H, com a mesma pontuação do Peñarol, do Uruguai — ambos somaram 11 pontos. O grupo ainda contou com San Antonio Bulo Bulo e Olimpia. Sob o comando de Guillermo Schelotto, o Vélez aposta em Machuca, ex-Fortaleza e destaque da equipe, e em Romero como principal esperança de gols.

FORTALEZA x VÉLEZ SARSFIELD-ARG

Libertadores 2025 – Jogo de ida das oitavas de final

Data e horário: 12/08/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Castelão, Fortaleza, Ceará

FORTALEZA: Vinícius Silvestre; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

VÉLEZ: Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán e Gomez; Baeza e Aliendro; Carrizo, Galván, Machuca e Romero. Técnico: Guillermo Schelotto.

Árbitro: Derlis Lopez (PAR)

Auxiliares: Roberto Cañete (PAR) e Eduardo Britos (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)