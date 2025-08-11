Flamengo lucra com o Maracanã em um turno mais do que no Brasileirão-2024

Rubro-Negro tem conseguido fazer o Maracanã ser mais rentável e fará reunião no Conselho sobre mudanças na operação do estádio / Crédito: Jogada 10

Apesar de manter vivo o sonho de ter um estádio próprio, o Flamengo tem conseguido fazer com que o Maracanã se torne ainda mais rentável. Afinal, só neste primeiro turno do Brasileirão, o clube já soma R$ 19,6 milhões de lucro com bilheteria, sendo quase R$ 1 milhão a mais do que arrecadou em todo o campeonato do ano passado. A informação é do portal “ge”. Cabe destacar que esta conta é a soma das rendas divulgadas no telão subtraindo o valor das despesas. Em 2024, o jogo de maior arrecadação rubro-negra registrou R$ 1,7 milhão, enquanto na atual temporada o clube já teve uma partida que bateu R$ 3 milhões. O lucro, então, aumentou de R$ 1 milhão para R$ 2,1 milhões por partida no estádio.

Haverá uma reunião, na noite desta segunda-feira (11), no Conselho Deliberativo do clube, sobre mudanças na operação do estádio. Isso porque deixaram o setor financeiro fechado em jogos de menor apelo. Algo que gerou críticas de torcedores que preferem assistir em locais que só abrem para a venda se houver demanda. Análise dos números Diego Lemos, ex-membro da antiga gestão, afirmou nas redes sociais que houve uma redução drástica no valor cobrado de aluguel. Então, segundo ele, as despesas do Rubro-Negro com os jogos teriam diminuído. Isso porque o valor passou de R$ 350 mil para R$10 mil de um ano para o outro. "Isso tem o lado bom e o ruim: pagar um aluguel mais barato melhora a margem de operação por partida de quem aluga, porém reduz o resultado da Fla-Flu Serviços SPE S.A., o que também afeta a receita do Flamengo (o clube tem 65% da empresa). Ganha-se de um lado, perde-se de outro. Uma outra questão crítica é que a SPE pode ser obrigada a cobrar os mesmos R$ 10 mil para outro clube carioca que quiser jogar no Maracanã, afetando mais uma vez o seu resultado e, consequentemente, a receita do Flamengo, que, repito, é dono de 65% da S.A", disse.