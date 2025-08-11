Ex-jogador e atualmente comentarista estreia em programa da Globo

Em sua segunda participação em programas de entretenimento da emissora, ex-atleta aparece em quadro já tradicional que é exibido aos domingos / Crédito: Jogada 10

Richarlison, ex-jogador e atualmente comentarista no SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, fez a sua estreia na “Dança dos Famosos”, no último domingo (11). O quadro tradicional faz parte da programação da emissora da família Marinho aos domingos, atualmente na atração “Domingão do Huck”. O antigo atleta e outros 15 concorrentes estão em uma divisão de quatro grupos para, a princípio, fazerem apresentações no ritmo de axé. Não é o primeiro programa de entretenimento da Globo que Richarlison participa no canal. Dois anos atrás, ele esteve no programa “The Masked Singer Brasil”, exibido também aos domingos na TV Globo. Ele era o Filtro de Barro – uma das fantasias mais criativas da produção. Afinal, tinha até uma bica de onde saía água.

Nova fase como comentarista na Globo Depois de mostrar o rosto debaixo do Filtro, Richarlyson falou também do desafio da nova função no mundo do futebol. "Primeiro ano de Globo, comentarista esportivo, fazer a Copa que é o maior evento de futebol do mundo, fiquei muito lisonjeado, estudei muito". Ele também revelou a origem do apelido de Inho.