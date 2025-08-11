Ex-árbitro contraria Wilton Pereira Sampaio em lance polêmico de Cruzeiro x Santos

Ex-árbitro contraria Wilton Pereira Sampaio em lance polêmico de Cruzeiro x SantosEquipe celeste questiona falta na origem da jogada em gol anulado na etapa final, após análise do VAR, no Mineirão
A equipe de arbitragem liderada por Wilton Pereira Sampaio protagonizou um dos lances mais polêmicos da 19ª rodada do Brasileirão 2025 durante a derrota do Cruzeiro para o Santos, no Mineirão. Com auxílio do VAR, o árbitro anulou o gol de Kaio Jorge, que colocaria a Raposa novamente em vantagem no duelo, por falta na origem da jogada. Uma infração que não convenceu o ex-juiz Sálvio Spínola.
Durante a transmissão da Record, o ex-árbitro Sálvio Spínola discordou veementemente da decisão de Wilton Pereira. O comentarista vai na contramão e alega que as imagens só evidenciam a não infração de Matheus Pereira em Zé Rafael, contrariando a decisão da arbitragem.
“Tem um contato na perna que, pra mim, não é faltoso do Matheus Pereira no Zé Rafael. E depois o Zé Rafael que dá o passe. Não vejo em nenhum momento o Matheus Pereira, por essas imagens, cometendo falta. Pra mim, o gol é legal”, declarou.
Em outra análise, também ressaltou que Wilton estava próximo ao lance e não marcou a falta no campo. Para Spínola, tratou-se de uma disputa normal pela bola entre os dois atletas.
Companheiro de profissão corrobora
Carlos Eugênio Simon, também comentarista de arbitragem, ratificou a análise de Spínola. Para o profissional dos canais ESPN, trata-se de uma disputa normal pela bola, sem qualquer infração.
“Nada (de falta). O árbitro estava próximo da jogada e mandou seguir. O VAR não deveria nem recomendar a revisão. Gol legal, com decisão de anular equivocada”, opinou.
Reações no Cruzeiro
O tom das críticas já se fazia notório dentro mesmo do Mineirão, nos instantes seguintes ao apito final. O goleiro Cássio, por exemplo, deixou o gramado do Mineirão sob fortes protestos contra o desempenho da arbitragem.
“Jogamos contra 12. O árbitro mais o time do Santos. Contra o Ceará, nós jogamos mal, contra o CRB, não conseguimos, mas hoje, jogamos contra 12. Muito mais difícil. O Wilton é um dos melhores árbitros do Brasil, mas, hoje, ele peitou com tudo possível, na dúvida…”, protestou.
https://twitter.com/depredogabi/status/1954690794625093829
A revolta de Cássio se assemelha à do técnico Leonardo Jardim, que, questionou especialmente a falta de critérios de Wilton Pereira Sampaio. “Aos 15 minutos, o Kaiki leva um toque no pé de apoio, não é falta. Um toque do mesmo jeito anula o gol do Cruzeiro. Por isso que o time, nos últimos anos, não tem estado nos primeiros lugares do campeonato”, e concluiu:
“Tem que ter respeito. Não vejo essa dualidade existir em campos de equipes que estão na frente. Erro é uma coisa, dualidade outra”, afirmou.
