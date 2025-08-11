Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De la Cruz e Danilo se aproximam de retorno ao Flamengo

De la Cruz e Danilo se aproximam de retorno ao Flamengo

Volante e zagueiro devem ficar à disposição para a partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana
De la Cruz e Danilo vivem a expectativa de retornar aos gramados pelo Flamengo. Os dois já treinam no Ninho do Urubu e evoluem em recuperação de suas respectivas lesões. Enquanto isso, Erick Pulgar evolui na recuperação, mas ainda não tem previsão. A informação inicial foi do “ge”.

O Flamengo trabalha para ter De la Cruz e Danilo, pelo menos, no jogo contra o Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O volante já treina com o grupo, mas a presença na relação na quarta, contra o mesmo Inter, no Rio, pela Libertadores, é improvável.

Danilo já faz atividades no campo, mas ainda não treina com o grupo. O zagueiro tem feito treinamento individualizado. A tendência é que seja integrado ao grupo no fim da semana e seja confirmado na próxima rodada do Brasileirão. Por fim, Pulgar, que operou o pé direito, segue o trabalho de força na academia.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo, aliás, é o líder com 40 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro. Na Libertadores, o Rubro-Negro, portanto, busca a classificação depois de ficar pelo caminho na Copa do Brasil após derrota nos pênaltis para o Atlético. Caso seja eliminado, o clube ficará apenas com o Brasileirão até o fim do ano.

Flamengo

