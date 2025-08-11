De la Cruz e Danilo se aproximam de retorno ao Flamengo

Volante e zagueiro devem ficar à disposição para a partida contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana / Crédito: Jogada 10

De la Cruz e Danilo vivem a expectativa de retornar aos gramados pelo Flamengo. Os dois já treinam no Ninho do Urubu e evoluem em recuperação de suas respectivas lesões. Enquanto isso, Erick Pulgar evolui na recuperação, mas ainda não tem previsão. A informação inicial foi do “ge”. O Flamengo trabalha para ter De la Cruz e Danilo, pelo menos, no jogo contra o Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O volante já treina com o grupo, mas a presença na relação na quarta, contra o mesmo Inter, no Rio, pela Libertadores, é improvável.