CRB x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Pressionado, o Galo da Pajuçara recebe o Esquadrão de Aço, invicto há seis jogos, em um duelo para ver quem se afasta do Z4 e sonha mais alto / Crédito: Jogada 10

A 21ª rodada da Série B apresenta um confronto entre equipes que buscam se firmar na parte de cima da tabela. Nesta terça-feira (12), o CRB recebe o Athletic às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O time da casa vem de uma eliminação na Copa do Brasil e vive um momento de oscilação. Enquanto isso, o visitante chega embalado por uma longa sequência invicta. O duelo é importante para as duas equipes se posicionarem no início do segundo turno. Uma vitória para qualquer lado garante uma posição mais confortável, distanciando-se da zona de rebaixamento e permitindo sonhar com o bloco de cima. O CRB, aliás, aposta no histórico para vencer, já que tem 100% de aproveitamento nos confrontos diretos contra o rival.

Onde assistir A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+. Como chega o CRB O CRB chega para a partida pressionado e precisando de uma vitória para amenizar a crise. A equipe alagoana vive um momento de oscilação no campeonato. Além disso, vem de uma eliminação recente na Copa do Brasil, o que aumenta a necessidade de uma boa resposta diante de sua torcida para recuperar a confiança. Para este confronto, o técnico Eduardo Barroca tem uma dúvida importante no sistema defensivo. O zagueiro Henri sofreu uma pancada no último jogo, contra o Cruzeiro, e não tem presença garantida. Caso ele não possa atuar, a tendência é que Luis Segovia assuma a vaga na equipe titular. Como chega o Athletic O Athletic chega a Maceió em um momento completamente oposto ao do rival e com a confiança em alta. A equipe mineira está embalada por uma excelente sequência invicta de seis partidas na Série B. Com isso, o time busca aproveitar a boa fase para conquistar um resultado positivo fora de casa e se firmar na parte de cima da tabela.