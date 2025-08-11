Corinthians anuncia a contratação do atacante Vitinho

Jogador estava livre no mercado e assinou até o final de 2026. É o primeiro reforço do Timão nesta janela de transferência

O Corinthians anunciou na manhã desta segunda-feira (11/8) a contratação do atacante Vitinho, de 31 anos, como seu primeiro reforço nesta janela de transferências. O jogador assinou vínculo com o Timão válido até o fim de 2026 e já treinou com o grupo.

“Estou muito feliz e muito grato a Deus e ao Corinthians pela oportunidade. É uma honra estar aqui vestindo o manto do Corinthians. A expectativa é imensa. Quero estar em campo o mais rápido possível. Estar com a Fiel, estar com os meus companheiros e atingir os objetivos que o clube tem”, declarou o atacante.

Livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, Vitinho facilitou a negociação com o Timão. Antes de fechar com o Corinthians, o jogador esteve na mira do Fluminense. Aliás, na última sexta-feira (08/8), o jogador ”furou” o anúncio, ao colocar o nome do Alvinegro em suas redes sociais.

As conversas entre o clube e o atleta começaram há cerca de um mês, mas o negócio foi desacelerado enquanto a diretoria e a comissão técnica buscavam um atacante canhoto, característica que Vitinho não possui, já que é destro.

Mesmo assim, as qualidades do atacante convenceram o técnico Dorival Júnior e sua equipe. Afinal, a prioridade do Corinthians nesta janela era reforçar as pontas do ataque. Antes de Vitinho, o clube tentou contratar Biel, que acabou se transferindo para o Atlético-MG, e Victor Sá, do Krasnodar, da Rússia, mas sem sucesso.